Брутальными нокаутами и разгромами обернулись бои олимпийских чемпионов в профи

На шоу бокса в Варадеро (Куба) состоялись бои легенд кубинского любительского бокса в профи, сообщают

Vesti.kz со ссылкой на vRINGe.com.

Двукратный олимпийский чемпион Хулио Сесар ла Крус (4-0, 4 КО) устроил бойню в рамках элиминатора WBA во втором тяжелом весе (до 101,6 кг). Его соперником стал черногорский панчер Дилан Прашович (18-6, 15 КО). Казалось бы, обычный мисматч... но не тут-то было! Именно Прашович шокировал публику, первым отправив звезду в нокдаун. Но Ла Крус встал, стряхнул пыль и устроил оппоненту настоящий ураган. Нокаут в третьем раунде - красиво и жестко!

🇨🇺In a wild fight 2x Olympic Gold Medalist Julio Cesar La Cruz survives being dropped heavily at the start of Round 2 by Dilan Prasovic, to drop the Montenegran 4 times to force a TKO3 win in the WBA Bridgerweight Eliminator



La Cruz is now mandatory for Muslim Gadzhimagomedov pic.twitter.com/imHCj7MpNj