Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Профи-бокс
Сегодня 08:36
 

Бой небитого боксера из Узбекистана завершился нокаутом

  Комментарии (1)

Поделиться
Бой небитого боксера из Узбекистана завершился нокаутом ©Кадр из видео

В Атлантик-Сити (США) прошел вечер бокса, в рамках которого узбекский полусредневес Шахрам Гиясов (17-0, 10 КО), обязательный претендент на титул WBA, уверенно защитил свой статус в бою против аргентинца Франко Максимилиано Окампо (17-3, 8 КО), передают Vesti.kz.

Поделиться
1

В Атлантик-Сити (США) прошел вечер бокса, в рамках которого узбекский полусредневес Шахрам Гиясов (17-0, 10 КО), обязательный претендент на титул WBA, уверенно защитил свой статус в бою против аргентинца Франко Максимилиано Окампо (17-3, 8 КО), передают Vesti.kz.

Продолжение
23 миллиарда предложили за трансфер нападающего из "Барселоны"
Сегодня 12:45  
Топ-клуб отказался от Роналду и упустил титулы: известны подробности
Сегодня 13:05  
"Реал" задумал выложить 90 миллионов за нового лидера
Сегодня 13:33  
Казахстанский игрок получил серьезную травму и выбыл из строя
Сегодня 13:49  

Поединок, рассчитанный на десять раундов, завершился досрочно: в четвертом раунде Гиясов мощно атаковал корпус соперника, и тот оказался не в состоянии продолжить бой.

Таким образом, Гиясов добился своей 17-й победы в профессиональной карьере, причем десятой нокаутом. Для Окампо это поражение стало третьим при 17 победах.

Гиясов является серебряным призером Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро. Также он завоевал титулы чемпиона мира и чемпиона Азии среди любителей в весовой категории до 69 килограммов в 2017 году. По итогам того же года Гиясов был признан лучшим боксером Азии среди любителей.

Кубок России 2024/25   •   Россия, Москва   •   1/4 финала, Путь регионов, мужчины
15 апреля 20:00   •   не начат
Локомотив М
Локомотив М
(Москва)
- : -
Ахмат
Ахмат
(Грозный)
Кто победит в основное время?
Локомотив М
Ничья
Ахмат
Проголосовало 3 человек
Узбекистан Профессиональный бокс WBA

Реклама

Живи спортом!