Бой небитого боксера из Узбекистана завершился нокаутом

В Атлантик-Сити (США) прошел вечер бокса, в рамках которого узбекский полусредневес Шахрам Гиясов (17-0, 10 КО), обязательный претендент на титул WBA, уверенно защитил свой статус в бою против аргентинца Франко Максимилиано Окампо (17-3, 8 КО), передают Vesti.kz.

Поединок, рассчитанный на десять раундов, завершился досрочно: в четвертом раунде Гиясов мощно атаковал корпус соперника, и тот оказался не в состоянии продолжить бой.

Таким образом, Гиясов добился своей 17-й победы в профессиональной карьере, причем десятой нокаутом. Для Окампо это поражение стало третьим при 17 победах.

Wonder Boy 🇺🇿🦸@ShakhramG with a body shot to Ocampo in the fourth and THAT'S IT!



Mandatory challenger for the winner of #BootsStanionis - All eyes on the main event 👀#GiyasovOcampo #BootsStanionis pic.twitter.com/FEGap4M2KK