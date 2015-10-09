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Испания
Сегодня 13:33
 

"Реал" задумал выложить 90 миллионов за нового лидера

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"Реал" задумал выложить 90 миллионов за нового лидера ©instagram.com/realmadrid

Вокруг полузащитника "Ливерпуля" Алексиса Макаллистера разгораются новые трансферные слухи. Аргентинца связывают с потенциальным переходом в "Реал", и интерес к нему обсуждается на разных уровнях. Причем сам игрок остается в эпицентре этих разговоров не случайно - благодаря яркой игре и лидерским качествам, передают Vesti.kz со ссылкой на Marca.

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Вокруг полузащитника "Ливерпуля" Алексиса Макаллистера разгораются новые трансферные слухи. Аргентинца связывают с потенциальным переходом в "Реал", и интерес к нему обсуждается на разных уровнях. Причем сам игрок остается в эпицентре этих разговоров не случайно - благодаря яркой игре и лидерским качествам, передают Vesti.kz со ссылкой на Marca.

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Макаллистер стал одной из фигур, упоминавшихся в ходе переговоров о возможных усилениях "сливочных". В Мадриде рассматривают кандидатуры игроков, которые могли бы укрепить команду после непростого сезона, и аргентинец идеально вписывается в этот список благодаря своему мастерству и опыту.

Планы "Реала" включают как крупные трансферы, так и сохранение текущего костяка команды, особенно игроков с истекающими контрактами. Поэтому имя Макаллистера фигурирует среди вариантов на летнее окно.


Дополнительный интерес к ситуации подогрели комментарии отца футболиста. В беседе со СМИ он отметил, что чувствует себя комфортно в Англии и пока не планирует смену клуба.

"На данный момент я не думаю, что он покинет "Ливерпуль". Алексис счастлив там, где он находится. Он хорошо говорит по-английски, понимает правила игры и общается с людьми. Я думаю, это лучшее, что с ним случилось, поэтому адаптация прошла легко", - рассказал он.

Слухи о будущем Макаллистера продолжают набирать обороты, но, судя по всему, сам футболист пока не торопится менять клубную прописку. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 90 миллионов евро.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 31 22 7 2 72-30 73
2 Арсенал 32 17 12 3 57-27 63
3 Ноттингем Форест 32 17 6 9 51-38 57
4 Манчестер Сити 32 16 7 9 62-42 55
5 Астон Вилла 32 15 9 8 49-46 54
6 Челси 31 15 8 8 54-37 53
7 Ньюкасл Юнайтед 30 16 5 9 52-39 53
8 Фулхэм 31 13 9 9 47-42 48
9 Брайтон энд Хов Альбион 32 12 12 8 51-49 48
10 Борнмут 31 12 9 10 51-40 45
11 Брентфорд 32 12 7 13 52-48 43
12 Кристал Пэлас 31 11 10 10 41-40 43
13 Манчестер Юнайтед 31 10 8 13 37-41 38
14 Эвертон 32 8 14 10 34-38 38
15 Тоттенхэм Хотспур 31 11 4 16 58-45 37
16 Вест Хэм Юнайтед 31 9 8 14 35-52 35
17 Вулверхэмптон Уондерерс 31 9 5 17 43-59 32
18 Ипсвич 31 4 8 19 31-65 20
19 Лестер Сити 32 4 6 22 27-72 18
20 Саутгемптон 32 2 4 26 23-77 10

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