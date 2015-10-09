"Реал" задумал выложить 90 миллионов за нового лидера

Вокруг полузащитника "Ливерпуля" Алексиса Макаллистера разгораются новые трансферные слухи. Аргентинца связывают с потенциальным переходом в "Реал", и интерес к нему обсуждается на разных уровнях. Причем сам игрок остается в эпицентре этих разговоров не случайно - благодаря яркой игре и лидерским качествам, передают Vesti.kz со ссылкой на Marca.

Макаллистер стал одной из фигур, упоминавшихся в ходе переговоров о возможных усилениях "сливочных". В Мадриде рассматривают кандидатуры игроков, которые могли бы укрепить команду после непростого сезона, и аргентинец идеально вписывается в этот список благодаря своему мастерству и опыту.

Планы "Реала" включают как крупные трансферы, так и сохранение текущего костяка команды, особенно игроков с истекающими контрактами. Поэтому имя Макаллистера фигурирует среди вариантов на летнее окно.

"На данный момент я не думаю, что он покинет "Ливерпуль". Алексис счастлив там, где он находится. Он хорошо говорит по-английски, понимает правила игры и общается с людьми. Я думаю, это лучшее, что с ним случилось, поэтому адаптация прошла легко", - рассказал он.

Дополнительный интерес к ситуации подогрели комментарии отца футболиста. В беседе со СМИ он отметил, что чувствует себя комфортно в Англии и пока не планирует смену клуба.

Слухи о будущем Макаллистера продолжают набирать обороты, но, судя по всему, сам футболист пока не торопится менять клубную прописку. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 90 миллионов евро.