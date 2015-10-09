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Испания
Вчера 19:15
 

"Барселона" нашла нового Ямаля: ему всего 15 лет

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"Барселона" нашла нового Ямаля: ему всего 15 лет ©ФК "Барселона"

Каталонская "Барселона" определила следующего игрока академии, который должен стать новым Ламином Ямалем и определять будущее клуба на протяжении долгих лет, передают Vesti.kz.

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Каталонская "Барселона" определила следующего игрока академии, который должен стать новым Ламином Ямалем и определять будущее клуба на протяжении долгих лет, передают Vesti.kz.

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В "Барселоне" сделали ставку на молодежь

В свои 17 лет Ямаль стал ключевой фигурой для главного тренера Ханси Флика. Это подтверждают цифры юного вингера в этом сезоне. У него уже 14 голов и 21 результативная передача во всех соревнованиях.

Однако он не единственный воспитанник "сине-гранатовых", который уже закрепился в основной команде. Полузащитник Пабло Гави уже провел несколько кампаний, доказывая свой характер и талант. Алехандро Бальде — стартовый игрок на левом фланге защиты с его силой и рывками вперед, а центрбек Пау Кубарси — лидер защиты.


Новый Ямаль?

Тем временем у руководства каталонцев есть новое имя на примете. Это испанец гамбийского происхождения Эбрима Тункара. 15-летний хавбек уже готов стать следующим великим талантом, который попадет в первую команду.

В настоящее время он играет за молодежку "Барселоны" и привлекает внимание своей мощной физической формой, тактическим интеллектом и универсальностью в полузащите.

"Позиция" Тункара на поле

Тункару особенно выделяют как опорного полузащитника — ключевую позицию в философии испанского гранда. Однако его технические навыки и умение читать игру позволяют ему действовать и на позиции центрального хавбека, информирует Carpetasfcb.

Его развитие пристально отслеживается тренерским штабом академии, и если он продолжит прогрессировать в том же темпе, не будет удивительно увидеть его совсем скоро в более высоких категориях. В "Барселоне" уже мечтают о новом таланте, который, как и Ламин Ямаль, может определить целую эпоху в клубе.

Ранее стало известно, что "Барселону" хотят ослабить заманчивым предложением для лидера. Также 23 миллиарда предложили за трансфер нападающего из "Барселоны".

Уйдет из "Барселоны"? Ямаль определился со следующим клубом

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