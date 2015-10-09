Мбаппе удалился и рискует пропустить два матча с "Барселоной". Подробности

Лидер "Реала" Килиан Мбаппе впервые был удален с поля в составе мадридцев. Это произошло в выездном матче Ла Лиги с "Алавесом" (1:0, второй тайм) и теперь может дорого стоить 26-летнему футболисту, сообщает Vesti.kz.

Француз получил прямую красную карточку на 38-й минуте, когда "Реал" уже вел в счете.

Теперь, по данным Sports.ru , Килиану может грозить длительная дисквалификация. Все зависит от арбитра - посчитает ли он, что этот фол был серьезным нарушением. Если это будет так, то Мбаппе может схлопотать отстранение на четыре и более игр.

Через два матча во внутренних турнирах "Реалу" предстоит оспорить с "Барселоной" звание обладателей Кубка Испании в финале, а спустя еще одну встречу эти команды встретятся в рамках эль-класико в Ла Лиге.

Отметим, что Мбаппе получил четверую красную карточку в карьере. До этого он удалялся исключительно в составе ПСЖ в 2018-19-х годах.

Тем не менее нападающий будет доступен для участия в следующей игре - 16 апреля "Реал" примет на своем поле лондонский "Арсенал" в ответном матче Лиги чемпионов.

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