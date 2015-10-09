Клуб КПЛ объявил о назначении именитого иностранного тренера

Петропавловский "Кызыл-Жар" объявил о назначении сербского тренера Милича Чурчича, передают Vesti.kz.

Перестановки в Петропавловске

Сегодня, 13 апреля, стало известно, что команду покинул наставник из Беларуси Александр Бразевич и его ассистент Игорь Тарловский. В этот же день болельщикам был представлен новый рулевой в лице Чурчича.

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В тренерский штаб новоиспеченного коуча вошли два квалифицированных помощника:, ранее работавший с юношескими и национальными сборными Сербии, и, специалист по физической подготовке с большим опытом.

Казахстанским фанатом не чуждо имя сербского специалиста. С января 2023 по июнь 2024 года Чурчич возглавлял костанайский "Тобол". За этот период он успел выиграть Кубок Казахстана (2023) и завоевать Суперкубок страны (2024). Также в 2013 году он был в тренерском штабе "Атырау".

Помимо прочего, 44-летний наставник успел проявить себя в разных уголках футбольного мира как в роли главного тренера, так и ассистента. В его послужном списке сербский "Пролетер", иранский "Зоб Ахан", молодежные сборные Ливана, а также солигорский "Шахтер", с которым он стал чемпионом Беларуси.

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