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КПЛ
Вчера 21:55
 

Клуб КПЛ объявил о назначении именитого иностранного тренера

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Клуб КПЛ объявил о назначении именитого иностранного тренера ©ФК "Кызыл-Жар"

Петропавловский "Кызыл-Жар" объявил о назначении сербского тренера Милича Чурчича, передают Vesti.kz.

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Петропавловский "Кызыл-Жар" объявил о назначении сербского тренера Милича Чурчича, передают Vesti.kz.

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Перестановки в Петропавловске

Сегодня, 13 апреля, стало известно, что команду покинул наставник из Беларуси Александр Бразевич и его ассистент Игорь Тарловский. В этот же день болельщикам был представлен новый рулевой в лице Чурчича.


В тренерский штаб новоиспеченного коуча вошли два квалифицированных помощника: Иван Евич, ранее работавший с юношескими и национальными сборными Сербии, и Евгений Кресик, специалист по физической подготовке с большим опытом.

Знакомое имя для болельщиков КПЛ

Казахстанским фанатом не чуждо имя сербского специалиста. С января 2023 по июнь 2024 года Чурчич возглавлял костанайский "Тобол". За этот период он успел выиграть Кубок Казахстана (2023) и завоевать Суперкубок страны (2024). Также в 2013 году он был в тренерском штабе "Атырау".

Помимо прочего, 44-летний наставник успел проявить себя в разных уголках футбольного мира как в роли главного тренера, так и ассистента. В его послужном списке сербский "Пролетер", иранский "Зоб Ахан", молодежные сборные Ливана, а также солигорский "Шахтер", с которым он стал чемпионом Беларуси.

Ранее Уразбахтин высказался о молодежи "Кайрата". А казахстанский игрок получил серьезную травму и выбыл из строя.

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Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 4 3 1 0 11-3 10
2 Актобе 4 3 1 0 10-2 10
3 Астана 4 3 1 0 8-2 10
4 Тобол 4 2 2 0 4-1 8
5 Елимай 4 2 1 1 7-3 7
6 Туран 4 2 0 2 7-6 6
7 Женис 4 0 4 0 1-1 4
8 Окжетпес 4 1 1 2 4-6 4
9 Жетысу 4 0 3 1 1-4 3
10 Атырау 4 1 0 3 4-11 3
11 Кызылжар 4 0 2 2 3-6 2
12 Кайсар 4 0 2 2 3-8 2
13 Улытау 4 0 2 2 1-6 2
14 Ордабасы 4 0 2 2 1-6 2

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Вторая лига Казахстана 2025   •   Казахстан, Северо-Казахстанская обл., Петропавловск   •   Тур 2, мужчины
15 апреля   •   не начат
Кызылжар-М
Кызылжар-М
(Петропавловск)
- : -
Тобол-М
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