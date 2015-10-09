"Вышли не ради фото в Instagram": Уразбахтин высказался о молодежи "Кайрата"

Главный тренер "Кайрата" Рафаэль Уразбахтин ответил на некоторые вопросы СМИ после победы над "Каспием" (3:0) в 1/8 финала Кубка Казахстана, передают Vesti.kz.

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- В этом сезоне уже почти все футболисты дебютировали за "Кайрат", за исключением Данияра Ташпулатова. Можно ли ожидать его дебюта в ближайшее время?

- Да, мы его отслеживаем. Это молодой и перспективный игрок, он был с нами на сборах. Мы в него верим и будем постепенно подводить. Хорошо, что возобновились матчи Первой лиги - и мы можем отправлять ребят в "Кайрат-Жастар" для получения игровой практики. 10-го числа он провел 90 минут, сегодня у него был выходной. Позавчера было восстановление. Посмотрим. Надеемся, что в ближайшее время он получит шанс. Все наши молодые игроки в обойме - мы будем давать им игровое время, - приводит его слова пресс-служба клуба.

- В стартовом составе вышел Исмаил Бекболат. Многие говорили о нем, ждали его гола. Но, к сожалению, он не смог отличиться. Как оцените его игру?

- Я от него жду большего. Голы обязательно придут, моменты у него были. У него большой потенциал. Возможно, я не на 100 процентов доволен его игрой. Может быть, это связано с первым матчем, с волнением. Тем не менее, мы верим в него, доверяем - не случайно дали ему 90 минут. Пусть почувствует, что значит играть за главную команду. Мы хотим, чтобы наши молодые футболисты, выходя на поле, играли не ради фотографий в Instagram - мол, вот я в форме. Они должны выходить и играть на равных с опытными игроками, доказывать, что достойны. Если будут относиться к этому формально - будут играть другие. Стартовый состав - это ответственность. Нужно выкладываться на максимум, приносить пользу команде, партнерам, клубу. Я на это обращаю внимание. А не на то, чтобы просто "отбывать номер". У нас такого нет. Каждый старается, каждый выходит с желанием доказать, что не зря носит майку футбольного клуба "Кайрат". Все нормально. Мы двигаемся в правильном направлении.

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