Два пенальти и гол Сатпаева. "Кайрат" учинил разгром в Кубке Казахстана

Алматинский "Кайрат" вышел в 1/4 финала Кубка Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В матче 1/8 финала подопечные Рафаэля Уразбахтина принимали на своем поле клуб первой лиги актауский "Каспий" и победили со счетом 3:0.

На девятой минуте Георги Зариа открыл счет, уверенно реализовав пенальти. Перед самым перерывом грузинский легионер вновь отличился с одиннадцатиметрового - 2:0.

На 53-й минуте вышедший на замену Дастан Сатпаев дальним ударом забил третий гол в ворота Нурлыбека Аязбаева.