Два пенальти и гол Сатпаева. "Кайрат" учинил разгром в Кубке Казахстана

Алматинский "Кайрат" вышел в 1/4 финала Кубка Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В матче 1/8 финала подопечные Рафаэля Уразбахтина принимали на своем поле клуб первой лиги актауский "Каспий" и победили со счетом 3:0.
На девятой минуте Георги Зариа открыл счет, уверенно реализовав пенальти. Перед самым перерывом грузинский легионер вновь отличился с одиннадцатиметрового - 2:0.
На 53-й минуте вышедший на замену Дастан Сатпаев дальним ударом забил третий гол в ворота Нурлыбека Аязбаева.
Напомним, ранее в 1/4 финала Кубка Казахстана вышли "Елимай" и "Кызыл-Жар". Клуб из Семея разгромил на выезде "Улытау" (3:0), а петропавловцы вырвали победу в матче с "Кайсаром".
Кубок Казахстана по футболу 2025 • Казахстан, Акмолинская обл., Кокшетау • 1/8 финала, мужчины
Сегодня 15:00 • не начат
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Окжетпес
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Астана
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