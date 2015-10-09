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Кубок Казахстана
Вчера 18:57
 

Два пенальти и гол Сатпаева. "Кайрат" учинил разгром в Кубке Казахстана

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Два пенальти и гол Сатпаева. "Кайрат" учинил разгром в Кубке Казахстана ©ФК "Кайрат"

Алматинский "Кайрат" вышел в 1/4 финала Кубка Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Алматинский "Кайрат" вышел в 1/4 финала Кубка Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В матче 1/8 финала подопечные Рафаэля Уразбахтина принимали на своем поле клуб первой лиги актауский "Каспий" и победили со счетом 3:0.

На девятой минуте Георги Зариа открыл счет, уверенно реализовав пенальти. Перед самым перерывом грузинский легионер вновь отличился с одиннадцатиметрового - 2:0.

 На 53-й минуте вышедший на замену Дастан Сатпаев дальним ударом забил третий гол в ворота Нурлыбека Аязбаева.


Напомним, ранее в 1/4 финала Кубка Казахстана вышли "Елимай" и "Кызыл-Жар". Клуб из Семея разгромил на выезде "Улытау" (3:0), а петропавловцы вырвали победу в матче с "Кайсаром".

Кубок Казахстана по футболу 2025   •   Казахстан, Акмолинская обл., Кокшетау   •   1/8 финала, мужчины
Сегодня 15:00   •   не начат
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