Гол на 92-й минуте решил судьбу уникального клуба в Кубке Казахстана

Петропавловский "Кызыл-Жар" обыграл кызылординский "Кайсар" в матче 1/8 финала Кубка Казахстана по футболу, сообщают Vesti.kz.

Матч в Костанае, где петропавловцы пока принимают своих гостей завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

Победный гол на 92-й минуте забил капитан "Кызыл-Жара" Александр Нойок. Украинский легионер поразил ворота кызылординцев ударом со штрафного.

Отметим, что "Кайсар" является единственным клубом в КПЛ-2025, который играет без легионеров.

Добавим, что ранее в 1/4 финала Кубка Казахстана вышел семейский "Елимай".