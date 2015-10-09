Гол на 92-й минуте решил судьбу уникального клуба в Кубке Казахстана

Петропавловский "Кызыл-Жар" обыграл кызылординский "Кайсар" в матче 1/8 финала Кубка Казахстана по футболу, сообщают Vesti.kz.
Матч в Костанае, где петропавловцы пока принимают своих гостей завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.
Победный гол на 92-й минуте забил капитан "Кызыл-Жара" Александр Нойок. Украинский легионер поразил ворота кызылординцев ударом со штрафного.
Отметим, что "Кайсар" является единственным клубом в КПЛ-2025, который играет без легионеров.
Добавим, что ранее в 1/4 финала Кубка Казахстана вышел семейский "Елимай".
Кубок Казахстана по футболу 2025 • Казахстан, Астана • 1/8 финала, мужчины
Сегодня 17:00 • не начат
Кто победит в основное время?
Женис
Ничья
Актобе
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