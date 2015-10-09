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Кубок Казахстана
Вчера 18:08
 

Гол на 92-й минуте решил судьбу уникального клуба в Кубке Казахстана

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Гол на 92-й минуте решил судьбу уникального клуба в Кубке Казахстана ©ФК "Кызыл-Жар"

Петропавловский "Кызыл-Жар" обыграл кызылординский "Кайсар" в матче 1/8 финала Кубка Казахстана по футболу, сообщают Vesti.kz.

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Петропавловский "Кызыл-Жар" обыграл кызылординский "Кайсар" в матче 1/8 финала Кубка Казахстана по футболу, сообщают Vesti.kz.

Матч в Костанае, где петропавловцы пока принимают своих гостей завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

Победный гол на 92-й минуте забил капитан "Кызыл-Жара" Александр Нойок. Украинский легионер поразил ворота кызылординцев ударом со штрафного.

Отметим, что "Кайсар" является единственным клубом в КПЛ-2025, который играет без легионеров.

Добавим, что ранее в 1/4 финала Кубка Казахстана вышел семейский "Елимай".


Кубок Казахстана по футболу 2025   •   Казахстан, Астана   •   1/8 финала, мужчины
Сегодня 17:00   •   не начат
Женис
Женис
(Астана)
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Актобе
Актобе
(Актобе)
Кто победит в основное время?
Женис
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Актобе
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Кызыл-Жар СК Кайсар ФК Футбол Кубок РК по футболу

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