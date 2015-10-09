Разгромом обернулся матч "Елимая" в Кубке Казахстана

"Елимай" из Семея вышел в 1/4 финала Кубка Казахстана, став первым участником этой стадии, сообщают Vesti.kz.
Продолжение
Клуб из Семея в 1/8 финала сыграл на выезде с "Улытау". Матч в Жезказгане завершился разгромной победой гостей со счетом 3:0.
Фессу Меме Плакка оформил дубль на 38-й и 48-й минуте. Еще один гол на свой счет записал защитник сборной Казахстана Адильбек Жумаханов, поразивший ворота после розыгрыша углового.
Напомним, что сегодня 12 апреля, проходят еще три игры турнира. Завтра, в 1/8 финала состоятся четыре матча. Действующим победителем является "Актобе".
Кубок Казахстана по футболу 2025 • Казахстан, Алматы • 1/8 финала, мужчины
Вчера 17:00 • закончен
Кто победит в основное время?
Кайрат
77%
Ничья
5%
Каспий
18%
Проголосовало 62 человек
Реклама