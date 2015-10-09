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Кубок Казахстана
Вчера 17:00
 

Разгромом обернулся матч "Елимая" в Кубке Казахстана

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Разгромом обернулся матч "Елимая" в Кубке Казахстана ©ФК "Елимай"

"Елимай" из Семея вышел в 1/4 финала Кубка Казахстана, став первым участником этой стадии, сообщают Vesti.kz.

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"Елимай" из Семея вышел в 1/4 финала Кубка Казахстана, став первым участником этой стадии, сообщают Vesti.kz.

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Клуб из Семея в 1/8 финала сыграл на выезде с "Улытау". Матч в Жезказгане завершился разгромной победой гостей со счетом 3:0.

Фессу Меме Плакка оформил дубль на 38-й и 48-й минуте. Еще один гол на свой счет записал защитник сборной Казахстана Адильбек Жумаханов, поразивший ворота после розыгрыша углового.

Напомним, что сегодня 12 апреля, проходят еще три игры турнира. Завтра, в 1/8 финала состоятся четыре матча. Действующим победителем является "Актобе".




Кубок Казахстана по футболу 2025   •   Казахстан, Алматы   •   1/8 финала, мужчины
Вчера 17:00   •   закончен
Кайрат
Кайрат
(Алматы)
3:0
Каспий
Каспий
(Актау)
Кто победит в основное время?
Кайрат

77%

Ничья

5%

Каспий

18%

Проголосовало 62 человек
Кубок РК по футболу Елимай ФК Улытау ФК Футбол

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