Разгромом обернулся матч "Елимая" в Кубке Казахстана

"Елимай" из Семея вышел в 1/4 финала Кубка Казахстана, став первым участником этой стадии, сообщают Vesti.kz.

Клуб из Семея в 1/8 финала сыграл на выезде с "Улытау". Матч в Жезказгане завершился разгромной победой гостей со счетом 3:0.

Фессу Меме Плакка оформил дубль на 38-й и 48-й минуте. Еще один гол на свой счет записал защитник сборной Казахстана Адильбек Жумаханов, поразивший ворота после розыгрыша углового.

Напомним, что сегодня 12 апреля, проходят еще три игры турнира. Завтра, в 1/8 финала состоятся четыре матча. Действующим победителем является "Актобе".