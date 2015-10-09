Топовый клуб нацелился на Черчесова после его ухода из сборной Казахстана

Экс-главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов может возглавить московский "Локомотив", сообщают Vesti.kz со ссылкой на Legalbet.

Ключ к сделке - назначение Бориса Ротенберга новым гендиректором "железнодорожников". Если он займет кресло руководителя, приход Черчесова на тренерский мостик станет более чем вероятным. По данным инсайдеров, кандидатура уже обсуждается за кулисами.

Сейчас у руля "Локо" - Михаил Галактионов, но его позиция может пошатнуться. После 23 туров команда идет шестой в РПЛ с 41 очком. Следующее испытание - выездной матч против казанского "Рубина" в рамках 24-го тура.

Если все сложится, Черчесов может вернуться в российскую Премьер-лигу.

Напомним, Черчесов с лета 2024 года возглавлял сборную Казахстана. Под его руководством команда не смогла удержаться в дивизионе B Лиги наций: стартовав с нулевой ничьей против Норвегии в Алматы, она затем потерпела серию поражений, завершив турнир с общей разницей мячей 0-15.

Напомним, 27 января официально подтвердилось, что Черчесов покинул свой пост.