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Вчера 17:52
 

Топовый клуб нацелился на Черчесова после его ухода из сборной Казахстана

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Топовый клуб нацелился на Черчесова после его ухода из сборной Казахстана ©КФФ

Экс-главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов может возглавить московский "Локомотив", сообщают Vesti.kz со ссылкой на Legalbet.

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Экс-главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов может возглавить московский "Локомотив", сообщают Vesti.kz со ссылкой на Legalbet.

Ключ к сделке - назначение Бориса Ротенберга новым гендиректором "железнодорожников". Если он займет кресло руководителя, приход Черчесова на тренерский мостик станет более чем вероятным. По данным инсайдеров, кандидатура уже обсуждается за кулисами.

Сейчас у руля "Локо" - Михаил Галактионов, но его позиция может пошатнуться. После 23 туров команда идет шестой в РПЛ с 41 очком. Следующее испытание - выездной матч против казанского "Рубина" в рамках 24-го тура.

Если все сложится, Черчесов может вернуться в российскую Премьер-лигу.

Напомним, Черчесов с лета 2024 года возглавлял сборную Казахстана. Под его руководством команда не смогла удержаться в дивизионе B Лиги наций: стартовав с нулевой ничьей против Норвегии в Алматы, она затем потерпела серию поражений, завершив турнир с общей разницей мячей 0-15.

Напомним, 27 января официально подтвердилось, что Черчесов покинул свой пост.

Турнирная таблица "Чемпионат России 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Краснодар 23 15 7 1 45-13 52
2 Спартак М 24 14 5 5 45-19 47
3 Зенит 23 14 5 4 45-15 47
4 ЦСКА М 24 14 5 5 38-16 47
5 Динамо М 24 12 7 5 50-28 43
6 Локомотив М 24 12 5 7 39-36 41
7 Рубин 24 10 6 8 31-34 36
8 Ростов 24 9 6 9 36-38 33
9 Динамо Мх 24 6 9 9 22-26 27
10 Акрон Тл 23 7 4 12 28-42 25
11 Крылья Советов 23 6 5 12 26-38 23
12 Ахмат 24 4 11 9 22-36 23
13 Химки 23 5 8 10 27-41 23
14 Пари НН 24 5 5 14 19-44 20
15 Факел 23 2 9 12 11-34 15
16 Оренбург 24 3 5 16 21-45 14

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