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Около спорта
Вчера 21:20
 

Скандальный экс-легионер "Тараза" рассказал об "аресте"

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Скандальный экс-легионер "Тараза" рассказал об "аресте" ©ФК "Динамо Киев"

Бывший полузащитник "Тараза" и сборной Украины Александр Алиев высказался на тему скандального контента со своим участием, передают Vesti.kz

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Бывший полузащитник "Тараза" и сборной Украины Александр Алиев высказался на тему скандального контента со своим участием, передают Vesti.kz

Ранее в соцсетях появился ролик, как якобы пьяного Алиева задерживает украинская полиция. Девушка экс-футболиста устроила дебош, залезши на капот полицейской машины.

"Всем добрейшего вечерочка. Ну, где я пьяный? Я там же нахожусь, на том же месте. Нормальный, адекватный. А че вы решили, что я пьяный? Недоразумение вы херово! Все со мной хорошо, все со мной нормально. Мы разобрались, и все здорово. Так что не пишите всякую ***** (херню). Еще раз говорю. Пьяный я — не пьяный", — заявил Алиев на видео в соцсетях.

В Казахстане Алиев также запомнился скандальной ситуацией, он подрался с главным тренером Юрием Максимовым. 

За "Тараз" Алиев в девяти матчах КПЛ забил один гол. Казахстанский клуб стал последним в карьере полузащитника, известного по выступлениям за киевское "Динамо", московский "Локомотив", "Днепр" и "Анжи".

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 4 3 1 0 11-3 10
2 Актобе 4 3 1 0 10-2 10
3 Астана 4 3 1 0 8-2 10
4 Тобол 4 2 2 0 4-1 8
5 Елимай 4 2 1 1 7-3 7
6 Туран 4 2 0 2 7-6 6
7 Женис 4 0 4 0 1-1 4
8 Окжетпес 4 1 1 2 4-6 4
9 Жетысу 4 0 3 1 1-4 3
10 Атырау 4 1 0 3 4-11 3
11 Кызылжар 4 0 2 2 3-6 2
12 Кайсар 4 0 2 2 3-8 2
13 Улытау 4 0 2 2 1-6 2
14 Ордабасы 4 0 2 2 1-6 2

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Чемпионат Казахстана 2025. Женщины   •   Казахстан, Жетысуская область, Талдыкорган   •   Тур 1, женщины
14 апреля 11:00   •   не начат
Жетысу
Жетысу
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