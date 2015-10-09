Скандальный экс-легионер "Тараза" рассказал об "аресте"

Бывший полузащитник "Тараза" и сборной Украины Александр Алиев высказался на тему скандального контента со своим участием, передают Vesti.kz.

Ранее в соцсетях появился ролик, как якобы пьяного Алиева задерживает украинская полиция. Девушка экс-футболиста устроила дебош, залезши на капот полицейской машины.

"Всем добрейшего вечерочка. Ну, где я пьяный? Я там же нахожусь, на том же месте. Нормальный, адекватный. А че вы решили, что я пьяный? Недоразумение вы херово! Все со мной хорошо, все со мной нормально. Мы разобрались, и все здорово. Так что не пишите всякую ***** (херню). Еще раз говорю. Пьяный я — не пьяный", — заявил Алиев на видео в соцсетях.

В Казахстане Алиев также запомнился скандальной ситуацией, он подрался с главным тренером Юрием Максимовым.

За "Тараз" Алиев в девяти матчах КПЛ забил один гол. Казахстанский клуб стал последним в карьере полузащитника, известного по выступлениям за киевское "Динамо", московский "Локомотив", "Днепр" и "Анжи".