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Кубок Казахстана
Вчера 20:55
 

Легионеры решили исход матча "Туран" - "Атырау" в Кубке Казахстана

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Легионеры решили исход матча "Туран" - "Атырау" в Кубке Казахстана ©ФК "Туран"

Туркестанский "Туран" и "Атырау" сыграли в матче 1/8 матча Кубка Казахстана по футболу, сообщают Vesti.kz.

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Туркестанский "Туран" и "Атырау" сыграли в матче 1/8 матча Кубка Казахстана по футболу, сообщают Vesti.kz.

Встреча в Туркестане завершилась победой хозяев поля со счетом 2:0. Уже на шестой минуте белорусский ветеран Игорь Стасевич открыл счет, огорчив свой бывший клуб.

Второй мяч туркестанцы забили на 31-й минуте. Отличился черногорец Горан Милойко.

Таким образом, "Туран" вышел в 1/4 финала.

Напомним, ранее в 1/4 финала Кубка Казахстана вышли "Елимай", "Кызыл-Жар" и "Кайрат". Клуб из Семея разгромил на выезде "Улытау" (3:0), петропавловцы вырвали победу в матче с "Кайсаром", а "Кайрат" забил три безответных гола в ворота "Каспия".

Завтра, 13 апреля, в 1/8 финала Кубка Казахстана пройдут еще четыре игры.


Кубок Казахстана по футболу 2025   •   Казахстан, Астана   •   1/8 финала, мужчины
Сегодня 17:00   •   не начат
Женис
Женис
(Астана)
- : -
Актобе
Актобе
(Актобе)
Кто победит в основное время?
Женис
Ничья
Актобе
Проголосовало 10 человек
Туран ФК Атырау ФК Кубок РК по футболу Футбол

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