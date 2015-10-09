Легионеры решили исход матча "Туран" - "Атырау" в Кубке Казахстана

Туркестанский "Туран" и "Атырау" сыграли в матче 1/8 матча Кубка Казахстана по футболу, сообщают Vesti.kz.

Встреча в Туркестане завершилась победой хозяев поля со счетом 2:0. Уже на шестой минуте белорусский ветеран Игорь Стасевич открыл счет, огорчив свой бывший клуб.

Второй мяч туркестанцы забили на 31-й минуте. Отличился черногорец Горан Милойко.

Таким образом, "Туран" вышел в 1/4 финала.

Напомним, ранее в 1/4 финала Кубка Казахстана вышли "Елимай", "Кызыл-Жар" и "Кайрат". Клуб из Семея разгромил на выезде "Улытау" (3:0), петропавловцы вырвали победу в матче с "Кайсаром", а "Кайрат" забил три безответных гола в ворота "Каспия".

Завтра, 13 апреля, в 1/8 финала Кубка Казахстана пройдут еще четыре игры.