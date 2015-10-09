"Ахмат" принял решение по Максиму Самородову

Грозненский "Ахмат" объявил состав на матч 24-го тура Российской Премьер-лиги против "Ростова", сообщают Vesti.kz.

Нападающий сборной Казахстана Максим Самородов выйдет в стартовом составе грозненского клуба. Матч в Грозном начнется в 21:30 по казахстанскому времени.

Состав "Ахмата" на матч с "Ростовом":

Шелия (к), Тодорович, Ибишев, Гандри, Адамов, Камилов, Уткин, Садулаев, Зорин, Самородов, Мелкадзе.

Напомним, "Ахмат" набрал 20 очков и занимает 14 место в турнирной таблице РПЛ. "Ростов" с 33-ю баллами идет на седьмом месте.

Добавим, что Самородов в текущем сезоне РПЛ провел 15 матчей, в которых забил три гола и сделал два ассиста.