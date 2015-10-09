Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Россия
Вчера 20:39
 

"Ахмат" принял решение по Максиму Самородову

  Комментарии

Поделиться
"Ахмат" принял решение по Максиму Самородову ©ФК "Ахмат"

Грозненский "Ахмат" объявил состав на матч 24-го тура Российской Премьер-лиги против "Ростова", сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Грозненский "Ахмат" объявил состав на матч 24-го тура Российской Премьер-лиги против "Ростова", сообщают Vesti.kz.

Нападающий сборной Казахстана Максим Самородов выйдет в стартовом составе грозненского клуба. Матч в Грозном начнется в 21:30 по казахстанскому времени.

Состав "Ахмата" на матч с "Ростовом":

Шелия (к), Тодорович, Ибишев, Гандри, Адамов, Камилов, Уткин, Садулаев, Зорин, Самородов, Мелкадзе.

Напомним, "Ахмат" набрал 20 очков и занимает 14 место в турнирной таблице РПЛ. "Ростов" с 33-ю баллами идет на седьмом месте.

Добавим, что Самородов в текущем сезоне РПЛ провел 15 матчей, в которых забил три гола и сделал два ассиста.

Турнирная таблица "Чемпионат России 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Краснодар 23 15 7 1 45-13 52
2 Спартак М 24 14 5 5 45-19 47
3 Зенит 23 14 5 4 45-15 47
4 ЦСКА М 24 14 5 5 38-16 47
5 Динамо М 24 12 7 5 50-28 43
6 Локомотив М 24 12 5 7 39-36 41
7 Рубин 24 10 6 8 31-34 36
8 Ростов 24 9 6 9 36-38 33
9 Динамо Мх 24 6 9 9 22-26 27
10 Акрон Тл 23 7 4 12 28-42 25
11 Крылья Советов 23 6 5 12 26-38 23
12 Ахмат 24 4 11 9 22-36 23
13 Химки 23 5 8 10 27-41 23
14 Пари НН 24 5 5 14 19-44 20
15 Факел 23 2 9 12 11-34 15
16 Оренбург 24 3 5 16 21-45 14

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат России 2024/25   •   Россия, Чеченская Республика, Грозный   •   Регулярный чемпионат, мужчины
Вчера 21:30   •   закончен
Ахмат
Ахмат
(Грозный)
2:1
Ростов
Ростов
(Ростов-на-Дону)
Кто победит в основное время?
Ахмат

58%

Ничья

25%

Ростов

18%

Проголосовало 57 человек
Ахмат ФК Самородов Максим Футбол Премьер-лига России Ростов ФК

Реклама

Живи спортом!