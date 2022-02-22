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Сборная Казахстана
Сегодня 11:44
 

Вьетнам - Казахстан: где смотреть прямую трансляцию матча

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Вьетнам - Казахстан: где смотреть прямую трансляцию матча ©КФФ

Сегодня, 13 апреля, сборная Казахстана по футзалу проведет первый товарищеский матч с командой Вьетнама, передают Vesti.kz

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Сегодня, 13 апреля, сборная Казахстана по футзалу проведет первый товарищеский матч с командой Вьетнама, передают Vesti.kz

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Игра пройдет в Хошимине и начнется в 16:00 по времени Астаны. Прямая трансляция будет доступна ближе к событию по этой ссылке.

15 апреля команды проведут там же вторую контрольную игру.

С составом казахстанцев можно ознакомиться здесь.

Сборная Казахстана прибыла в Хошимин на матчи с Вьетнамом

Ранее в сборной Казахстана рассказали о новичках, а также появились хорошие новости о выходе на Евро-2026. Между тем подопечные Пауло Рикардо Кака вылетели из топ-5 рейтинга ФИФА. Еще стало известно, что лидеры национальной команды в ближайший год завершат карьеру.

Международные товарищеские матчи 2024/25   •   Вьетнам, Хошимин   •   Товарищеский матч, мужчины
Сегодня 16:00   •   закончен
Вьетнам
Вьетнам
4:1
Казахстан
Казахстан
Кто победит в основное время?
Вьетнам

8%

Ничья

5%

Казахстан

88%

Проголосовало 503 человек
Вьетнам Сборная РК по футзалу Казахстан Футзал

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