Вьетнам - Казахстан: где смотреть прямую трансляцию матча

Сегодня, 13 апреля, сборная Казахстана по футзалу проведет первый товарищеский матч с командой Вьетнама, передают Vesti.kz.

Игра пройдет в Хошимине и начнется в 16:00 по времени Астаны. Прямая трансляция будет доступна ближе к событию по этой ссылке.

15 апреля команды проведут там же вторую контрольную игру.

С составом казахстанцев можно ознакомиться здесь.

Сборная Казахстана прибыла в Хошимин на матчи с Вьетнамом

Ранее в сборной Казахстана рассказали о новичках, а также появились хорошие новости о выходе на Евро-2026. Между тем подопечные Пауло Рикардо Кака вылетели из топ-5 рейтинга ФИФА. Еще стало известно, что лидеры национальной команды в ближайший год завершат карьеру.