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Разгромом с убойной концовкой завершился матч Вьетнам - Казахстан

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Разгромом с убойной концовкой завершился матч Вьетнам - Казахстан ©КФФ, Дамир Серик

В Хошимине завершился первый товарищеский матч между командой Вьетнама и сборной Казахстана по футзалу. Это была первая из двух встреч между национальными дружинами, передают Vesti.kz.

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В Хошимине завершился первый товарищеский матч между командой Вьетнама и сборной Казахстана по футзалу. Это была первая из двух встреч между национальными дружинами, передают Vesti.kz.

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Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу Вьетнама. На 15-й минуте первого тайма хозяева вышли вперед, воспользовавшись ошибкой соперников и тем, что Игита покинул оставил ворота пустыми. Но на за восемь минут до окончания второй половины матча гости отыгрались - забил Ержан Карменов.

Однако это еще было не все. Примерно за 83 секунды до завершения матча хозяева вновь забили и вышли вперед. А спустя еще полминуты вьетнамцы вновь отличились, забив в пустые ворота со своей половины поля. Казахстанцы вновь побежали вперед, за девять секунд до финального свистка пропустив еще один гол в пустые ворота - разгром 4:1.

Отметим, что это был первый из двух запланированных товарищеских матчей между сборными Вьетнама и Казахстана в Хошимине. Во вторник, 15 апреля, они встретятся на паркете вновь.

В сборной Казахстана рассказали о новичках и товарищеских матчах

Международные товарищеские матчи 2024/25   •   Вьетнам, Хошимин   •   Товарищеский матч, мужчины
15 апреля 17:00   •   не начат
Вьетнам
Вьетнам
- : -
Казахстан
Казахстан
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Вьетнам
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