"Нужно еще 10 бразильцев!". Фанаты в ярости от сокрушительного поражения Казахстана от Вьетнама

Болельщики сборной Казахстана по футзалу крайне разочарованы результатом товарищеского матча с Вьетнамом. Выездная игра закончилась разгромным поражением со счетом 1:4, сообщают Vesti.kz.

Команда проигрывала большую часть матча, однако нашла в себе силы отыграться. Вот только за последние 83 секунды игры команда пропустила три безответных мяча, доведя дело до катастрофы.

Разгромом с убойной концовкой завершился матч Вьетнам - Казахстан

"Наступил конец эпохи". "Они бросили играть. За минуту пропустили три гола". "Акбаликов не способен играть".

Болельщики не смогли обойти это стороной и поделились мыслями в комментариях под постами официального аккаунта сборной в Instagram

"Кака нужно стать тренером одного из наших клубов и там работать с ребятами. Когда он был тренером "Кайрата", то игра была". "4:1 - это позор". "Позор! 4:1 проиграли Вьетнаму. Нужно еще 10 бразильцев. Наши местные не умеют играть".

Фанаты называют этот результат позором, а еще предлагают главному тренеру Кака вернуться к клубной работе. Кто-то советует натурализовать еще больше бразильцев, дабы не допускать таких падений.

"Матч - сплошной стыд. Как говорится: сам не забил - получи в свои. Из всей команды только Каирбай и Карменов выглядели достойно. Остальные были бледной тенью. Валиуллин провалился в роли столба. Замены вратаря - отдельная история. Жеткирбаев был в тонусе, но его зачем-то меняют на Игиту. Игита выходит - сразу гол, и так дважды. Логики в этих решениях не видно. Наши футболисты проигрывали борьбу на каждом участке площадки. Акбаликов разочаровал. Тренерский провал налицо. Казахстан тактически переиграли. Кака давно не справляется со своей работой - нужен новый тренер", - написал он.

Еще один пользователь оставил целый разбор в комментариях. Если пробежаться тезисно, то вот:

Напомним, что это был один из двух запланированных матчей сборной Казахстана против Вьетнама. Следующая игра состоится во вторник, 15 апреля.

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