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Сборная Казахстана
Вчера 11:35
 

Появились хорошие новости о выходе сборной Казахстана на Евро-2026

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Появились хорошие новости о выходе сборной Казахстана на Евро-2026 ©КФФ

В эти дни проходят заключительные матчи отборочного цикла чемпионата Европы-2026 по футзалу, где может определиться судьба сборной Казахстана, передают Vesti.kz

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В эти дни проходят заключительные матчи отборочного цикла чемпионата Европы-2026 по футзалу, где может определиться судьба сборной Казахстана, передают Vesti.kz

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Греция крупно проиграла Хорватии со счетом 0:6 и значительно осложнила себе задачу по выходу на Евро-2026. На данный момент у Греции семь набранных очков и разница мячей минус 3. Последнюю игру в группе греки проведут против Швеции 15 апреля. Чтобы догнать Казахстан грекам нужно обыгрывать шведов с разницей плюс 8 мячей. 

Венгрия свой матч выиграла у Черногории со счетом 3:2. Сейчас у них 9 очков, но дальше играют с лидером группы - Словенией. Матч в Венгрии 15 апреля.

В еще двух группах, Румыния сенсационно проиграла Германии - 1:2. И теперь рискует не попасть в стыки. 15 апреля румыны сыграют с лидером группы - Украиной. А Словакия также неожиданно проиграла Молдове - 3:5. Последний матч у словаков против лидера группы - Польши. 

Сборная Казахстана на данный момент на четвертом месте, среди команд претендующих на попадание в стыки.

Жеребьевка стадии стыковых матчей турнира состоится 15 мая 2025 года, а сами матчи пройдут 5-24 сентября.

Восемь команд будут разбиты на четыре пары. По итогам двухматчевого противостояния (дома и на выезде) в каждой паре будут определены четыре последних участника финального турнира.

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