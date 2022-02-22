Появились хорошие новости о выходе сборной Казахстана на Евро-2026

В эти дни проходят заключительные матчи отборочного цикла чемпионата Европы-2026 по футзалу, где может определиться судьба сборной Казахстана, передают Vesti.kz.

Греция крупно проиграла Хорватии со счетом 0:6 и значительно осложнила себе задачу по выходу на Евро-2026. На данный момент у Греции семь набранных очков и разница мячей минус 3. Последнюю игру в группе греки проведут против Швеции 15 апреля. Чтобы догнать Казахстан грекам нужно обыгрывать шведов с разницей плюс 8 мячей.

Венгрия свой матч выиграла у Черногории со счетом 3:2. Сейчас у них 9 очков, но дальше играют с лидером группы - Словенией. Матч в Венгрии 15 апреля.

В еще двух группах, Румыния сенсационно проиграла Германии - 1:2. И теперь рискует не попасть в стыки. 15 апреля румыны сыграют с лидером группы - Украиной. А Словакия также неожиданно проиграла Молдове - 3:5. Последний матч у словаков против лидера группы - Польши.

Сборная Казахстана на данный момент на четвертом месте, среди команд претендующих на попадание в стыки.

Жеребьевка стадии стыковых матчей турнира состоится 15 мая 2025 года, а сами матчи пройдут 5-24 сентября.

Восемь команд будут разбиты на четыре пары. По итогам двухматчевого противостояния (дома и на выезде) в каждой паре будут определены четыре последних участника финального турнира.