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КПЛ
Вчера 13:13
 

Иностранный тренер возглавил клуб КПЛ. Известны подробности

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Иностранный тренер возглавил клуб КПЛ. Известны подробности ©ФК "Тобол"

Сербский специалист Милич Чурчич возглавил петропавловский "Кызыл-Жар", сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на телеграм-канал "Серый CARDINAL".

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Сербский специалист Милич Чурчич возглавил петропавловский "Кызыл-Жар", сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на телеграм-канал "Серый CARDINAL".

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"Милич Чурчич - новый главный тренер ФК "Кызыл-Жар".

Но на сегодняшнем кубковом матче он работать не будет, а приступит к своим обязанностям на следующей неделе, когда его официально представят команде", - пишет источник.

Напомним, что Чурчич уже работал в Казахстане. В сезонах-2023 и 2024 он возглавлял костанайский "Тобол", который приводил к победе в Кубке и Суперкубке Казахстана.

Чурчич должен заменить белоруса Александра Бразевича. 

Впрочем, некоторое время назад пресс-служба петропавловцев опровергла информацию об увольнении Бразевича.


Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 4 3 1 0 11-3 10
2 Актобе 4 3 1 0 10-2 10
3 Астана 4 3 1 0 8-2 10
4 Тобол 4 2 2 0 4-1 8
5 Елимай 4 2 1 1 7-3 7
6 Туран 4 2 0 2 7-6 6
7 Женис 4 0 4 0 1-1 4
8 Окжетпес 4 1 1 2 4-6 4
9 Жетысу 4 0 3 1 1-4 3
10 Атырау 4 1 0 3 4-11 3
11 Кызылжар 4 0 2 2 3-6 2
12 Кайсар 4 0 2 2 3-8 2
13 Улытау 4 0 2 2 1-6 2
14 Ордабасы 4 0 2 2 1-6 2

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Чемпионат Казахстана 2025. Женщины   •   Казахстан, Улытауская обл., Жезказган   •   Тур 1, женщины
14 апреля 14:00   •   не начат
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КПЛ КПЛ 2025 Кызыл-Жар СК Футбол Казахстан Тобол ФК

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