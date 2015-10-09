Иностранный тренер возглавил клуб КПЛ. Известны подробности

Сербский специалист Милич Чурчич возглавил петропавловский "Кызыл-Жар", сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на телеграм-канал "Серый CARDINAL".

"Милич Чурчич - новый главный тренер ФК "Кызыл-Жар". Но на сегодняшнем кубковом матче он работать не будет, а приступит к своим обязанностям на следующей неделе, когда его официально представят команде", - пишет источник.

Напомним, что Чурчич уже работал в Казахстане. В сезонах-2023 и 2024 он возглавлял костанайский "Тобол", который приводил к победе в Кубке и Суперкубке Казахстана.

Чурчич должен заменить белоруса Александра Бразевича.

Впрочем, некоторое время назад пресс-служба петропавловцев опровергла информацию об увольнении Бразевича.