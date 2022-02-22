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Сборная Казахстана
Вчера 23:00
 

В сборной Казахстана рассказали о новичках и товарищеских матчах

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В сборной Казахстана рассказали о новичках и товарищеских матчах ©КФФ

Сборная Казахстана по футзалу продолжает подготовку в Хошимине к товарищеским матчам с Вьетнамом. Главный тренер команды Пауло Рикардо Кака высказался о предстоящих встречах, передают Vesti.kz

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Сборная Казахстана по футзалу продолжает подготовку в Хошимине к товарищеским матчам с Вьетнамом. Главный тренер команды Пауло Рикардо Кака высказался о предстоящих встречах, передают Vesti.kz

Также бразильский специалист рассказал о первом вызове некоторых новичков. 

"Для нас это возможность попробовать новые схемы и посмотреть, как игроки взаимодействуют в разных сочетаниях. А для некоторых футболистов это особенно важный этап - Сайдулла Коспанов, Иван Марахов, впервые получившие шанс проявить себя на уровне сборной. Алексей Дерябин, например, впервые участвует в выездном сборе. Это важный шаг для их роста", - отметил Кака.

Игры между сборными Казахстана и Вьетнама пройдут 13 и 15 апреля в Хошимине.  

Появились хорошие новости о выходе сборной Казахстана на Евро-2026

Международные товарищеские матчи 2024/25   •   Вьетнам, Хошимин   •   Товарищеский матч, мужчины
Сегодня 17:00   •   не начат
Вьетнам
Вьетнам
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