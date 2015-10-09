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Кубок Казахстана
Вчера 18:54
 

Громкая сенсация опредилила соперника "Астаны" по 1/4 финала Кубка Казахстана

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Громкая сенсация опредилила соперника "Астаны" по 1/4 финала Кубка Казахстана ©ФК "Актобе"

Неожиданным исходом завершился матч 1/8 финала Кубка Казахстана между "Женисом" и "Актобе". Встреча прошла в Астане, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Неожиданным исходом завершился матч 1/8 финала Кубка Казахстана между "Женисом" и "Актобе". Встреча прошла в Астане, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Единственный гол в матче на 77-й минуте забил защитник хозяев Матия Ром.

Благодаря этому успеху "Женис" пробился в четвертьфинал Кубка Казахстана, а победители прошлогоднего розыгрыша турнира из "Актобе" вылетели из соревнования.

В четвертьфинале болельщиков ожидает столичное дерби - "Женис" сыграет с "Астаной", которая ранее только в драматичной серии пенальти вырвала себе путевку в восьмерку лучших.

"Ордабасы" одержал первую победу в сезоне и вышел на чемпиона КПЛ

Турнирная таблица "Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2022"

Группа A

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 6 5 1 0 15-6 16
2 Ордабасы 6 3 0 3 9-8 9
3 Атырау 6 2 1 3 6-11 7
4 Аксу Ак 6 0 2 4 3-8 2

Группа B

Участник И В Н П М О
1 Кайсар 6 4 1 1 11-7 13
2 Акжайык 6 3 1 2 9-6 10
3 Каспий 6 3 1 2 10-9 10
4 Кызыл-Жар 6 0 1 5 4-12 1

Группа C

Участник И В Н П М О
1 Тараз 6 3 3 0 17-8 12
2 Мактаарал 6 3 1 2 11-9 10
3 Актобе 6 2 2 2 6-6 8
4 Тобол 6 1 0 5 7-18 3

Группа D

Участник И В Н П М О
1 Астана 6 3 3 0 17-7 12
2 Шахтер 6 3 1 2 13-14 10
3 Туран 6 1 2 3 5-9 5
4 Жетысу 6 0 4 2 4-9 4

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