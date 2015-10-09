Громкая сенсация опредилила соперника "Астаны" по 1/4 финала Кубка Казахстана

Неожиданным исходом завершился матч 1/8 финала Кубка Казахстана между "Женисом" и "Актобе". Встреча прошла в Астане, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Единственный гол в матче на 77-й минуте забил защитник хозяев Матия Ром.

Благодаря этому успеху "Женис" пробился в четвертьфинал Кубка Казахстана, а победители прошлогоднего розыгрыша турнира из "Актобе" вылетели из соревнования.

В четвертьфинале болельщиков ожидает столичное дерби - "Женис" сыграет с "Астаной", которая ранее только в драматичной серии пенальти вырвала себе путевку в восьмерку лучших.

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