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Англия
Вчера 19:55
 

"Ливерпуль" воспользовался осечкой "Арсенала" и увеличил отрыв в гонке за золотом АПЛ

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"Ливерпуль" воспользовался осечкой "Арсенала" и увеличил отрыв в гонке за золотом АПЛ ©ФК "Ливерпуль"

"Ливерпуль" одержал победу в домашнем матче 32-го тура английской премьер-лиги (АПЛ). На своем поле команда принимала гостей из "Вест Хэма", передает корреспондент Vesti.kz.

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"Ливерпуль" одержал победу в домашнем матче 32-го тура английской премьер-лиги (АПЛ). На своем поле команда принимала гостей из "Вест Хэма", передает корреспондент Vesti.kz.

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Встреча завершилась победой лидеров чемпионата со счетом 2:1. На 18-й минуте забил футболист хозяев Луис Диас с передачи Мохамеда Салаха. Но на 86-й минуте автоголом отметился защитник Эндрю Робертсон и счет стал равным. Однако на 89-й минуте победы хозяевам принес точный удар Вирджила ван Дейка.

После этой победы в активе команды Арне Слота 76 набранных очков. За шесть туров до финиша чемпионата команда на 13 пунктов опережает идущий вторым "Арсенал", который накануне неожиданно потерял очки.

Что касается гостей из Лондона, то они упали на 17-е место в турнирной таблице - у них 35 очков.

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Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 32 23 7 2 74-31 76
2 Арсенал 32 17 12 3 57-27 63
3 Ноттингем Форест 32 17 6 9 51-38 57
4 Ньюкасл Юнайтед 31 17 5 9 56-40 56
5 Манчестер Сити 32 16 7 9 62-42 55
6 Челси 32 15 9 8 56-39 54
7 Астон Вилла 32 15 9 8 49-46 54
8 Фулхэм 31 13 9 9 47-42 48
9 Брайтон энд Хов Альбион 32 12 12 8 51-49 48
10 Борнмут 31 12 9 10 51-40 45
11 Брентфорд 32 12 7 13 52-48 43
12 Кристал Пэлас 31 11 10 10 41-40 43
13 Эвертон 32 8 14 10 34-38 38
14 Манчестер Юнайтед 32 10 8 14 38-45 38
15 Тоттенхэм Хотспур 32 11 4 17 60-49 37
16 Вулверхэмптон Уондерерс 32 10 5 17 47-61 35
17 Вест Хэм Юнайтед 32 9 8 15 36-54 35
18 Ипсвич 32 4 9 19 33-67 21
19 Лестер Сити 32 4 6 22 27-72 18
20 Саутгемптон 32 2 4 26 23-77 10

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