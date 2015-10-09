Алип столкнулся с игнором в России

"Зенит" одержал важнейшую победу в центральном матче 24-го тура российской премьер-лиги (РПЛ). На своем поле питерцы принимали лидеров первенства из "Краснодара", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча завершилась волевой победой "Зенита" со счетом 3:1. На 16-й минуте гости вышли вперед после гола Никита Кривцова, но дальше забивали только хозяева. Отличились Андрей Мостовой (29'), Лусиано Гонду (38'), Максим Глушенков (80') и Луис Энрике (90+1').

Казахстанский защитник "Зенита" Нуралы Алип весь матч просидел на скамейке запасных, хотя рулевой сине-бело-голубых Сергей Семак произвел все пять замен.

Благодаря этому успеху "Зенит" набрал 50 очков и сократил отставание от лидирующего "Краснодара" (52) до двух баллов. Впереди командам предстоит провести еще шесть игр в чемпионате.

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