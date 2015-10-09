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Россия
Вчера 21:02
 

Алип столкнулся с игнором в России

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Алип столкнулся с игнором в России ©ФК "Зенит"

"Зенит" одержал важнейшую победу в центральном матче 24-го тура российской премьер-лиги (РПЛ). На своем поле питерцы принимали лидеров первенства из "Краснодара", сообщает корреспондент Vesti.kz.

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"Зенит" одержал важнейшую победу в центральном матче 24-го тура российской премьер-лиги (РПЛ). На своем поле питерцы принимали лидеров первенства из "Краснодара", сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Встреча завершилась волевой победой "Зенита" со счетом 3:1. На 16-й минуте гости вышли вперед после гола Никита Кривцова, но дальше забивали только хозяева. Отличились Андрей Мостовой (29'), Лусиано Гонду (38'), Максим Глушенков (80') и Луис Энрике (90+1').

Казахстанский защитник "Зенита" Нуралы Алип весь матч просидел на скамейке запасных, хотя рулевой сине-бело-голубых Сергей Семак произвел все пять замен. 

Благодаря этому успеху "Зенит" набрал 50 очков и сократил отставание от лидирующего "Краснодара" (52) до двух баллов. Впереди командам предстоит провести еще шесть игр в чемпионате.

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Турнирная таблица "Чемпионат России 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Краснодар 24 15 7 2 46-17 52
2 Зенит 24 15 5 4 49-16 50
3 Спартак М 24 14 5 5 45-19 47
4 ЦСКА М 24 14 5 5 38-16 47
5 Динамо М 24 12 7 5 50-28 43
6 Локомотив М 24 12 5 7 39-36 41
7 Рубин 24 10 6 8 31-34 36
8 Ростов 24 9 6 9 36-38 33
9 Акрон Тл 24 8 4 12 29-42 28
10 Динамо Мх 24 6 9 9 22-26 27
11 Крылья Советов 24 7 5 12 29-39 26
12 Ахмат 24 4 11 9 22-36 23
13 Химки 24 5 8 11 28-44 23
14 Пари НН 24 5 5 14 19-44 20
15 Факел 24 2 9 13 11-35 15
16 Оренбург 24 3 5 16 21-45 14

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