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Самородов помог "Ахмату" повторить клубный рекорд

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Самородов помог "Ахмату" повторить клубный рекорд ©ФК "Ахмат"

"Ахмат" обыграл на своем поле "Ростов" (2:1) в 24-м туре российской премьер-лиги, передают Vesti.kz.

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"Ахмат" обыграл на своем поле "Ростов" (2:1) в 24-м туре российской премьер-лиги, передают Vesti.kz.

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У победителей голы забили Надер Гандри (51-я минута) и Максим Самородов (67-я). В составе гостей один мяч отыграл Николай Комличенко (75-я).

Самородов забил в РПЛ и принес победу "Ахмату"

По информации Opta Sports, "Ахмат" не проигрывает в восьми матчах РПЛ подряд - их лучшая беспроигрышная серия с апреля 2016 года (тоже восемь игр).

Лечи Садулаев проводит свой самый результативный сезон в карьере, у него "3+3" в этом сезоне РПЛ. Садулаев провел свой 100-й матч в чемпионате России.

Что касается казахстанского форварда Самородова, то для него это четвертый гол в 18 матчах нынешнего сезона РПЛ.

19 апреля "Ахмат" отправится в гости к "Краснодару", а на следующий день "Ростов" сыграет на выезде с "Факелом".

Турнирная таблица "Чемпионат России 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Краснодар 23 15 7 1 45-13 52
2 Спартак М 24 14 5 5 45-19 47
3 Зенит 23 14 5 4 45-15 47
4 ЦСКА М 24 14 5 5 38-16 47
5 Динамо М 24 12 7 5 50-28 43
6 Локомотив М 24 12 5 7 39-36 41
7 Рубин 24 10 6 8 31-34 36
8 Ростов 24 9 6 9 36-38 33
9 Динамо Мх 24 6 9 9 22-26 27
10 Акрон Тл 23 7 4 12 28-42 25
11 Крылья Советов 23 6 5 12 26-38 23
12 Ахмат 24 4 11 9 22-36 23
13 Химки 23 5 8 10 27-41 23
14 Пари НН 24 5 5 14 19-44 20
15 Факел 23 2 9 12 11-34 15
16 Оренбург 24 3 5 16 21-45 14

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Чемпионат Испании 2024/25   •   Испания, Мадрид   •   Регулярный чемпионат, мужчины
15 апреля 00:00   •   не начат
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Самородов Максим Ахмат ФК Премьер-лига России Футбол Казахстанцы за границей

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