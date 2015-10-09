Самородов помог "Ахмату" повторить клубный рекорд

"Ахмат" обыграл на своем поле "Ростов" (2:1) в 24-м туре российской премьер-лиги, передают Vesti.kz.

У победителей голы забили Надер Гандри (51-я минута) и Максим Самородов (67-я). В составе гостей один мяч отыграл Николай Комличенко (75-я).

Самородов забил в РПЛ и принес победу "Ахмату"

По информации Opta Sports, "Ахмат" не проигрывает в восьми матчах РПЛ подряд - их лучшая беспроигрышная серия с апреля 2016 года (тоже восемь игр).

Лечи Садулаев проводит свой самый результативный сезон в карьере, у него "3+3" в этом сезоне РПЛ. Садулаев провел свой 100-й матч в чемпионате России.

Что касается казахстанского форварда Самородова, то для него это четвертый гол в 18 матчах нынешнего сезона РПЛ.

19 апреля "Ахмат" отправится в гости к "Краснодару", а на следующий день "Ростов" сыграет на выезде с "Факелом".