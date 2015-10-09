Самородов забил в РПЛ и принес победу "Ахмату"

Грозненский "Ахмат" провел матч 24-го тура Российской Премьер-лиги против "Ростова", сообщают Vesti.kz.

Нападающий сборной Казахстана Максим Самородов вышел в стартовом составе грозненского клуба. На 52-й минуте "Ахмат" вышел вперед благодаря голу Гандри.

На 67-й минуте "Ахмат" увеличил преимущество благодаря голу Самородова. Максим замкнул передачу Лечи Садулаева из пределов штрафной.

На 75-й минуте гости отыграли один гол, отличился нападающий Николай Комличенко. Но на большее "Ростов" не хватило, победа "Ахмата" - 2:1.

Таким образом, "Ахмат" набрал 23 очка и занимает 13 место в турнирной таблице РПЛ.

Самородов в текущем сезоне РПЛ сыграл 16-й матч, в которых забил четыре гола и сделал два ассиста.