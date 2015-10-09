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Вчера 23:38
 

Самородов забил в РПЛ и принес победу "Ахмату"

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Самородов забил в РПЛ и принес победу "Ахмату" ©ФК "Ахмат"

Грозненский "Ахмат" провел матч 24-го тура Российской Премьер-лиги против "Ростова", сообщают Vesti.kz.

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Грозненский "Ахмат" провел матч 24-го тура Российской Премьер-лиги против "Ростова", сообщают Vesti.kz.

Нападающий сборной Казахстана Максим Самородов вышел в стартовом составе грозненского клуба. На 52-й минуте "Ахмат" вышел вперед благодаря голу Гандри. 

На 67-й минуте "Ахмат" увеличил преимущество благодаря голу Самородова. Максим замкнул передачу Лечи Садулаева из пределов штрафной. 

На 75-й минуте гости отыграли один гол, отличился нападающий Николай Комличенко. Но на большее "Ростов" не хватило, победа "Ахмата" - 2:1. 

Таким образом, "Ахмат" набрал 23 очка и занимает 13 место в турнирной таблице РПЛ. 

Самородов в текущем сезоне РПЛ сыграл 16-й матч, в которых забил четыре гола и сделал два ассиста.

 

Турнирная таблица "Чемпионат России 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Краснодар 23 15 7 1 45-13 52
2 Спартак М 24 14 5 5 45-19 47
3 Зенит 23 14 5 4 45-15 47
4 ЦСКА М 24 14 5 5 38-16 47
5 Динамо М 24 12 7 5 50-28 43
6 Локомотив М 24 12 5 7 39-36 41
7 Рубин 24 10 6 8 31-34 36
8 Ростов 24 9 6 9 36-38 33
9 Динамо Мх 24 6 9 9 22-26 27
10 Акрон Тл 23 7 4 12 28-42 25
11 Крылья Советов 23 6 5 12 26-38 23
12 Ахмат 24 4 11 9 22-36 23
13 Химки 23 5 8 10 27-41 23
14 Пари НН 24 5 5 14 19-44 20
15 Факел 23 2 9 12 11-34 15
16 Оренбург 24 3 5 16 21-45 14

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Самородов Максим Ахмат ФК Премьер-лига России Футбол

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