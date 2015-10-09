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"Ордабасы" одержал первую победу в сезоне и вышел на чемпиона КПЛ

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"Ордабасы" одержал первую победу в сезоне и вышел на чемпиона КПЛ ©ФК "Ордабасы"

Шымкентский "Ордабасы" оформил выход в четвертьфинал Кубка Казахстана-2025. В 1/8 финала команда на выезде сыграла с алматинским "Хан-Тенгри" из первой лиги, передают Vesti.kz.

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Шымкентский "Ордабасы" оформил выход в четвертьфинал Кубка Казахстана-2025. В 1/8 финала команда на выезде сыграла с алматинским "Хан-Тенгри" из первой лиги, передают Vesti.kz.

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Встреча между командами прошла в Алматы и завершилась победой гостей со счетом 2:0. На 25-й минуте голом отметился бразильский нападающий южан Эвертон, а на 47-й отметился ивуариец Шериф Жимо.

На первой добавленной минуте к основному времени матча с поля был удален защитник "Ордабасы" Никола Антич. Он получил вторую желтую карточку.

Благодаря этому успеху подопечные Андрея Мартина одержали первую победу сезоне. В КПЛ у команды две ничьих и два поражения в стартовых четырех турах.

Теперь клуб пробился в 1/4 финала турнира, где сыграет с действующими чемпионами страны из "Кайрата". Алматинцы накануне не испытали проблем с другим клубом первой лиги - актауским "Каспием".

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