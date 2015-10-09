Роналду решил "помочь" Канело в бою за звание "абсолюта"

Пятикратный обладатель "Золотого мяча" португалец Криштиану Роналду решил поддержать мексиканского боксера Сауля Канело Альвареса (62-2-2, 39 КО) в бою за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе, передают Vesti.kz.

Громкий бой Канело

34-летний Альварес активно готовится к зрелищному поединку против кубинца Уильяма Скулла (23-0, 9 КО), который состоится 3 мая 2025 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Однако внимание привлекает не только сам бой, но и неожиданное объявление. На вечере бокса будет присутствовать футбольная суперзвезда Роналду. Объединение двух спортивных титанов вызвало волну восторга у фанатов по всему миру, ведь оба считаются одними из лучших в своих дисциплинах.

Предстоящий бой обещает стать историческим событием. Канело будет защищать титулы по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA). А Скулл выйдет на ринг в качестве обладателя пояса Международной боксерской федерации (IBF). Это противостояние особенно значимо, ведь в случае победы Сауль сможет объединить все титулы в суперсреднем дивизионе.

Что сказал Альварес про Роналду?

"Мы уже поговорили с Криштиану, и он будет там. Это точно. Для меня будет честью, если он придет на этот важный бой. Я навещу его на тренировках, пока он там (в Эр-Рияде), и, конечно же, он потом придет на бой", — цитирует слова Альвареса Evrimagaci.

Мексиканец также рассказал, что сын Роналду уже много лет является его поклонником.

Стоит отметить, что португалец часто посещает боксерские вечера, проходящие в Эр-Рияде, с тех пор, как перебрался в Саудовскую Аравию. Напомним, он представляет местный "Аль-Наср" с января 2023 года.

Ранее Криштиану Роналду одобрили трансфер в "Манчестер Сити". А Канело хотят лишить боя мечты.

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