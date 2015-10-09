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Профи-бокс
Вчера 18:18
 

Канело хотят лишить боя мечты: все подробности ситуации

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Канело хотят лишить боя мечты: все подробности ситуации ©instagram.com/canelo

Мегафайт года между мексиканцем Саулем Канело Альваресом и американцем Теренсом Кроуфордом может быть под угрозой из-за кубинца Вильяма Скулла и россиянина Владимира Шишкина, передают Vesti.kz со ссылкой на vRINGe.com.

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Мегафайт года между мексиканцем Саулем Канело Альваресом и американцем Теренсом Кроуфордом может быть под угрозой из-за кубинца Вильяма Скулла и россиянина Владимира Шишкина, передают Vesti.kz со ссылкой на vRINGe.com.

В мае Канело и Скулл проведут бой за звание абсолютного чемпиона суперсреднего веса. В сентябре суперинвестор бокса Турки Аль аш-Шейх планирует организовать поединок Канело и Кроуфорда, полагая, что Альварес победит Скулла. Однако Скулл выиграл титул в бою с Шишкиным не совсем уверенно, и команда Шишкина добилась права на реванш. Если стороны не договорятся, Шишкин может сорвать мегафайт.


Кроме того, IBF инициировала элиминатор в этом весе. У промоутера Шишкина, Дмитрия Салиты, есть другой претендент - француз Кевин Леле Саджо. Ранее Салита выиграл право организовать бой Саджо с Кристианом Мбилли, но последний отказался, и его заменил кубинец Ослейс Иглесиас. Салита и Зауи требуют назначить нового соперника, так как не хотят работать с Эстефаном, промоутером Мбилли и Иглесиаса. IBF приостановила процесс и будет разбираться в ситуации.

Ранее DAZN "объявил" дату боя Алимханулы - Канело, а казахстанскому "королю бокса" сообщили о проблемах по бою с Альваресом. Еще мексиканский боксер рассказал, когда завершит карьеру.

Елеусинов озвучил условие для боя Алимханулы против Канело

Чемпионат Германии 2024/25   •   Германия, Мюнхен   •   Регулярный чемпионат, мужчины
12 апреля 21:30   •   не начат
Бавария
Бавария
(Мюнхен)
- : -
Боруссия-09 Д
Боруссия-09 Д
(Дортмунд)
Кто победит в основное время?
Бавария
Ничья
Боруссия-09 Д
Проголосовало 21 человек
Кроуфорд Теренс Альварес Сауль Профессиональный бокс

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