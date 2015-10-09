"Реал" усилился "новым Кроосом" за 6 миллиардов перед матчем с "Арсеналом" в ЛЧ

Мадридский "Реал" узнал хорошие новости перед ответным матчем четвертьфинала Лиги чемпионов против лондонского "Арсенала", передают Vesti.kz.

Важное усиление "Реала"

В состав "королевского клуба" вернулся испанский полузащитник Дани Себальос. Во время сложного периода в сезоне он превратился в одного из ключевых игроков "сливочных", успешно заняв место завершившего карьеру немца Тони Крооса.

Травма и скорое возвращение

Однако 27 февраля в матче первой полуфинальной встречи в рамках Кубка Испании с "Сосьедадом" футболист получил травму полуперепончатой мышцы, которая затрагивала сухожилие в левой подколенной области. Сообщалось, что срок восстановления составит минимум два месяца. Тем не менее, как информирует инсайдер Фабрицио Романо, 28-летний хавбек вернулся чуть раньше срока и сможет помочь своей команде попробовать отыграться в противостоянии с "Арсеналом".

Напомним, что в первой игре в Лондоне мадридцы уступили со счетом 3:0. Ответный матч состоится в столице Испании в ночь с 16 на 17 апреля в 00:00 по казахстанскому времени.

До травмы Себальос успел отыграть 30 матчей и отдал две голевые передачи. На данный момент он оценивается в 10 миллионов евро (5,8 миллиарда тенге).

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