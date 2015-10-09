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Кубок Казахстана
Вчера 21:31
 

Определились все четвертьфиналисты Кубка Казахстана-2025

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Определились все четвертьфиналисты Кубка Казахстана-2025 ©ФК "Тобол"

В Костанае завершился последний матч 1/8 финала Кубка Казахстана. "Тобол" на своем поле принимал соперников из "Жетысу", передают Vesti.kz.

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В Костанае завершился последний матч 1/8 финала Кубка Казахстана. "Тобол" на своем поле принимал соперников из "Жетысу", передают Vesti.kz.

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Встреча завершилась минимальной победой хозяев со счетом 1:0. Забитого мяча пришлось ждать очень долго, только на 116-й минуте Жаслан Жумашев принес "Тоболу" путевку в четвертьфинал турнира.

Таким образом "Тобол" стал последним участником 1/4 финала Кубка Казахстана-2025. Все пары выглядят следующим образом:

"Кызыл-Жар" - "Елимай"
"Ордабасы" - "Кайрат"
"Туран" - "Тобол"
"Женис" - "Астана"

Отметим, что сегодня "Ордабасы" добыл свою первую победу в сезоне, а "Астана" выгрызла путевку в четвертьфинал только в серии пенальти. Сенсационно свой путь на стадии 1/8 финала завершил финалист прошлого года "Актобе".

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