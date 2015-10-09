Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Россия
Вчера 22:20
 

Алип получил 146 миллионов за 90 минут на скамейке запасных. Подробности

  Комментарии (1)

Поделиться
Алип получил 146 миллионов за 90 минут на скамейке запасных. Подробности ©ФК "Зенит"

Казахстанский защитник "Зенита" Нуралы Алип получит солидные призовые за крупную победу над лидером таблица РПЛ из "Краснодара" (4:1). Такой бонус полагается каждому футболисту питерцев, попавшему в заявку на игру, передают Vesti.kz.

Поделиться
1

Казахстанский защитник "Зенита" Нуралы Алип получит солидные призовые за крупную победу над лидером таблица РПЛ из "Краснодара" (4:1). Такой бонус полагается каждому футболисту питерцев, попавшему в заявку на игру, передают Vesti.kz.

Продолжение
Разгромом завершился матч между "Ньюкаслом" и "Манчестер Юнайтед" в АПЛ
Вчера 22:40  

Так, по данным Sport24.ru, за победу над "Краснодаром" с разницей как минимум в три мяча футболисты "Зенита" получат по 250 тысяч евро (146,4 миллиона тенге).

Отметим, что просто за победу над "Краснодаром" игрокам обещали по 110 тысяч евро (64,4 миллиона тенге), но хозяева постарались добиться максимального результата и учинили соперникам разгром.

Кроме того, стало известно, что "Зениту" увеличили размер призовых за победу в РПЛ - с 800 тысяч до 1,4 миллиона евро (820,2 миллиона тенге).

По данным этого же источника, в "Краснодаре" за победу над "Зенитом" каждому игроку обещали по одному миллиону рублей (6,2 миллиона тенге).

Напомним, что "Зенит" разгромил "Краснодар" со счетом 4:1 и сократил отставание от быков до двух баллов. Казахстанец Алип весь матч просидел на скамейке запасных.

Турнирная таблица "Чемпионат России 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Краснодар 24 15 7 2 46-17 52
2 Зенит 24 15 5 4 49-16 50
3 Спартак М 24 14 5 5 45-19 47
4 ЦСКА М 24 14 5 5 38-16 47
5 Динамо М 24 12 7 5 50-28 43
6 Локомотив М 24 12 5 7 39-36 41
7 Рубин 24 10 6 8 31-34 36
8 Ростов 24 9 6 9 36-38 33
9 Акрон Тл 24 8 4 12 29-42 28
10 Динамо Мх 24 6 9 9 22-26 27
11 Крылья Советов 24 7 5 12 29-39 26
12 Ахмат 24 4 11 9 22-36 23
13 Химки 24 5 8 11 28-44 23
14 Пари НН 24 5 5 14 19-44 20
15 Факел 24 2 9 13 11-35 15
16 Оренбург 24 3 5 16 21-45 14

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Кубок России 2024/25   •   Россия, Москва   •   1/4 финала, Путь регионов, мужчины
15 апреля 20:00   •   не начат
Локомотив М
Локомотив М
(Москва)
- : -
Ахмат
Ахмат
(Грозный)
Кто победит в основное время?
Локомотив М
Ничья
Ахмат
Проголосовало 18 человек
Футбол Россия Казахстан Премьер-лига России Алип Нуралы Зенит Казахстанцы за границей

Реклама

Живи спортом!