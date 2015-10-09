Алип получил 146 миллионов за 90 минут на скамейке запасных. Подробности

Казахстанский защитник "Зенита" Нуралы Алип получит солидные призовые за крупную победу над лидером таблица РПЛ из "Краснодара" (4:1). Такой бонус полагается каждому футболисту питерцев, попавшему в заявку на игру, передают Vesti.kz.

Так, по данным Sport24.ru, за победу над "Краснодаром" с разницей как минимум в три мяча футболисты "Зенита" получат по 250 тысяч евро (146,4 миллиона тенге).

Отметим, что просто за победу над "Краснодаром" игрокам обещали по 110 тысяч евро (64,4 миллиона тенге), но хозяева постарались добиться максимального результата и учинили соперникам разгром.

Кроме того, стало известно, что "Зениту" увеличили размер призовых за победу в РПЛ - с 800 тысяч до 1,4 миллиона евро (820,2 миллиона тенге).

По данным этого же источника, в "Краснодаре" за победу над "Зенитом" каждому игроку обещали по одному миллиону рублей (6,2 миллиона тенге).

Напомним, что "Зенит" разгромил "Краснодар" со счетом 4:1 и сократил отставание от быков до двух баллов. Казахстанец Алип весь матч просидел на скамейке запасных.