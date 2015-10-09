Форвард за 45 миллионов устал ждать "Барселону" и выбрал другой клуб

Канадский форвард "Лилля" Джонатан Дэвид, несмотря на многомесячный интерес со стороны "Барселоны", вряд ли окажется в каталонском клубе. Хотя сам игрок не скрывал желания перейти в состав "сине-гранатовых", руководство так и не сделало решающего шага к его подписанию, передают Vesti.kz со ссылкой на El Nacional.

Финансовые требования и сомнения в стиле игры

Спортивное руководство "Барсы" не пришло к единому мнению по поводу форварда. К тому же, у клуба возникли вопросы относительно соответствия Дэвида игровой философии команды и его финансовых ожиданий по зарплате.

Фокус "Барсы" сместился

Продление контракта с Робертом Левандовски и стабильная игра Феррана Торреса заставили "Барселону" сосредоточиться на других позициях, прежде всего на укреплении флангов обороны и атаки. В проекте Ханси Флика Дэвид также не был в числе приоритетных целей: немецкий тренер ищет форварда другого профиля - больше ориентированного на комбинационную игру.

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"Интер" на шаг впереди конкурентов

Пока "Барса" раздумывает, "Интер" сделал конкретное предложение нападающему. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, агент Дэвида уже провел переговоры с миланским клубом, и сделка близка к завершению. Итальянский проект оказался для форварда привлекательнее, несмотря на менее выгодные финансовые условия по сравнению с предложениями из АПЛ.

"Вест Хэм" не сдается

Лондонский клуб продолжает следить за ситуацией и готов предложить Дэвиду улучшенный контракт. Однако на данный момент сам игрок настроен на переезд в Серию А, что практически исключает его переход в Ла Лигу.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 45 миллионов евро.

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