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Стало известно, почему Гвардиола отказался от Хусанова

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Стало известно, почему Гвардиола отказался от Хусанова ©instagram.com/mancity

Узбекский защитник "Манчестер Сити" Абдукодир Хусанов уже третий матч подряд остается без игровой практики, передают Vesti.kz.

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Узбекский защитник "Манчестер Сити" Абдукодир Хусанов уже третий матч подряд остается без игровой практики, передают Vesti.kz.

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Футболист последний раз выходил на поле 30 марта в матче против "Борнмута", сыграв 46 минут.

Как сообщает сайт UPL, решение Пепа Гвардиолы оставить игрока на скамейке объясняется стремлением оперативно улучшить результаты команды.

"По мнению футбольных экспертов, Гвардиола сейчас делает ставку на футболистов, которые лучше понимают его игровую философию. Хусанов все еще адаптируется к новым условиям, и тренер планирует предоставить ему шанс в летнюю предсезонку", - говорится в материале.

Также эксперты отмечают, что в первые недели после перехода Хусанов попадал в стартовый состав скорее из-за кадровых проблем "Сити", а не благодаря моментальной адаптации или особому доверию со стороны тренера.

Напомним, Хусанов присоединился к "Манчестер Сити" в январе, перейдя из французского "Ланса" за 40 миллионов евро. Ранее он выступал за белорусский "Энергетик-БГУ" и является воспитанником узбекского клуба "Бунедкор". В нынешнем сезоне на его счету шесть матчей в АПЛ и одна желтая карточка.

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Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 32 23 7 2 74-31 76
2 Арсенал 32 17 12 3 57-27 63
3 Ноттингем Форест 32 17 6 9 51-38 57
4 Ньюкасл Юнайтед 31 17 5 9 56-40 56
5 Манчестер Сити 32 16 7 9 62-42 55
6 Челси 32 15 9 8 56-39 54
7 Астон Вилла 32 15 9 8 49-46 54
8 Фулхэм 31 13 9 9 47-42 48
9 Брайтон энд Хов Альбион 32 12 12 8 51-49 48
10 Борнмут 31 12 9 10 51-40 45
11 Брентфорд 32 12 7 13 52-48 43
12 Кристал Пэлас 31 11 10 10 41-40 43
13 Эвертон 32 8 14 10 34-38 38
14 Манчестер Юнайтед 32 10 8 14 38-45 38
15 Тоттенхэм Хотспур 32 11 4 17 60-49 37
16 Вулверхэмптон Уондерерс 32 10 5 17 47-61 35
17 Вест Хэм Юнайтед 32 9 8 15 36-54 35
18 Ипсвич 32 4 9 19 33-67 21
19 Лестер Сити 32 4 6 22 27-72 18
20 Саутгемптон 32 2 4 26 23-77 10

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