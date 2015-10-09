Роналду выбрал замену Винисиусу: он звезда АПЛ и стоит 50 миллиардов

"Аль-Наср" продолжает искать нового товарища по команде для португальца Криштиану Роналду. На этот раз взор саудовского клуба пал на звезду "Ливерпуля" колумбийца Луиса Диаса, передают Vesti.kz.

Саудовская лига не может поделить звезд европейского футбола

Саудовская Про-Лига вновь готовится сделать грандиозное предложение за лидера мадридского "Реала" бразильца Винисиуса Жуниора. Однако теперь "Аль-Ахли" вышел на передний план, переключив внимание "Аль-Насра" на альтернативные варианты. Одним из них стал Диас.

Возможность трансфера Диаса

Контракт футболиста "красных" истекает в 2027 году. Однако в современном футболе соглашения, как правило, пересматриваются заранее, чтобы игрок не ушел бесплатно после окончания договора. В связи с этим руководство английского клуба может получить столь щедрое предложение от клуба саудовцев, от которого трудно будет отказаться.

"Аль-Наср" уже сделал похожий шаг, заплатив 64 миллиона фунтов за соотечественника Диаса — Джона Дурана из "Астон Виллы" в январе.

Но решение, возможно, будет за самим колумбийцем. Ведь суммы такого уровня не являются чем-то особенным для саудовских клубов. Например, "Аль-Ахли" готов потратить на Винисиуса 350 миллионов евро, что значительно превышает текущий трансферный рекорд.

Диаса, в свою очередь, считают одним из лучших вингеров Европы после перехода в "Ливерпуль". В текущем сезоне у него 15 голов и восемь результативных передач в 45 матчах. На данный момент он оценивается в 85 миллионов евро (49,8 миллиарда тенге).

Ранее Роналду решил "помочь" Канело в бою за звание "абсолюта". А топ-клуб отказался от Криштиану и упустил титулы.

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