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Футбол
Сегодня 13:05
 

Топ-клуб отказался от Роналду и упустил титулы: известны подробности

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Топ-клуб отказался от Роналду и упустил титулы: известны подробности ©x.com/AlNassrFC_EN

Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду сделал дубль в матче с "Аль-Риядом" (2:1) и помог своему клубу одержать волевую победу в 27-м туре чемпионата Саудовской Аравии, передают Vesti.kz.

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Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду сделал дубль в матче с "Аль-Риядом" (2:1) и помог своему клубу одержать волевую победу в 27-м туре чемпионата Саудовской Аравии, передают Vesti.kz.

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Португалец отличился на 56 и 64-й минутах.

Британский журналист и телеведущий Пирс Морган восхитился Роналду.

"ВАУ! Вот это 🚀... Жаль, что "Арсенал" не последовал моему совету подписать Роналду, когда он покинул "Манчестер Юнайтед" и очень хотел перейти к нам. Мы бы, наверное, выиграли три титула премьер-лиги, если бы перешел в нашу команду, он по-прежнему один из лучших завершителей в мире", - написал Морган в соцсетях.

В текущем чемпионате Саудовской Аравии Роналду провел 26 матчей, забил 23 гола и отдал три голевые передачи. В Европе португалец также играл за "Реал" и "Ювентус", являясь 5-кратным обладателем "Золотого мяча".

Ранее Криштиану одобрили трансфер в "Манчестер Сити". И стало известно, в каком клубе он может продолжить карьеру.

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Роналду Криштиану Саудовская Аравия Арсенал АПЛ Футбол Португалия

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