Сенсацией завершился матч "Челси" в АПЛ. ЛЧ под вопросом?

Лондонский "Челси" потрепал нервы своих болельщиков в домашнем матче 32-го тура английской премьер-лиги (АПЛ). На своем поле столичные принимали одного из аутсайдеров чемпионата - "Ипсвич Таун", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Первый тайм выдался кошмаром для хозяев - гости-аутсайдеры забили два безответных мяча. Сначала отличился Хулиан Энсисо (19'), а затем и Бенжамин Джонсон (31').

Но во втором тайме аристократы отыгрались за счет автогола Акселя Туанзебе (46') и забитого мяча в исполнении Джейдона Санчо (79').

На большее "Челси" не хватило, поэтому команда потеряла очки в игре, в которой была явным фаворитом. Лондонцы по-прежнему замыкают топ-5, но теперь рискуют остаться ниже "Ньюкасла" и оказаться за пределами лигочемпионской зоны по итогам тура.

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