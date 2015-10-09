Минимальной победой закончился матч "Реала" с удалениями Мбаппе и еще одного игрока

Мадридский "Реал" добыл трудовую победу в гостевом матче 31-го тура Ла Лиги. В гостях команда Карло Анчелотти обыграла "Алавес", сообщают Vesti.kz.

В этом противостоянии все решил один гол - на 34-й минуте точным ударом отметился Эдуардо Камавинга.

Уже к 38-й минуте гости остались в меньшинстве после прямой красной карточки, показанной Килиану Мбаппе. Однако хозяева не сумели воспользоваться этим. Более того, на 70-й минуте их игрок Мануэль Санчес тоже получил красную и уравнял составы команд.

После этого результата "Реал" набрал 66 очков и вновь отстает от лидирующей "Барселоны" на четыре очка, занимая второе место. А вот "Алавес" занимает 17-ю строчку в турнирной таблице с 30 баллами.

Ранее стало известно, что Мбаппе может грозить длительная дисквалификация:

Мбаппе удалился и рискует пропустить два матча с "Барселоной". Подробности