Разгромом завершился матч между "Ньюкаслом" и "Манчестер Юнайтед" в АПЛ

В матче 32-го тура английской премьер-лиги (АПЛ) "Ньюкасл" на своем поле принимал "Манчестер Юнайтед". По итогам 90 минут игры футболисты обеих команд в сумме забили пять голов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч между клубами завершился со счетом 4:1. В составе победителей забили Сандро Тонали (24'), Харви Барнс (49', 64') и Бруно Гимарайнс (77'). У гостей единственный гол оформил Алехандро Гарначо (37').

Для "Ньюкасла" это четвертая подряд победа в АПЛ, тогда как "Манчестер Юнайтед" продлил безвыигрышную серию в чемпионате до трех игр.

Теперь "Ньюкасл" поднялся на четвертое место в турнирной таблице (56), имея матч в запасе. По потерянным очкам сороки находятся в топ-3. А вот "Манчестер Юнайтед" занимает 14-ю позицию с 38 баллами.

Ранее мощная концовка произошла в игре "Ливерпуля", а "Челси" неожиданно оступился на своем поле.