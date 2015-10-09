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Англия
Вчера 22:40
 

Разгромом завершился матч между "Ньюкаслом" и "Манчестер Юнайтед" в АПЛ

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Разгромом завершился матч между "Ньюкаслом" и "Манчестер Юнайтед" в АПЛ ©ФК "Манчестер Юнайтед"

В матче 32-го тура английской премьер-лиги (АПЛ) "Ньюкасл" на своем поле принимал "Манчестер Юнайтед". По итогам 90 минут игры футболисты обеих команд в сумме забили пять голов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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В матче 32-го тура английской премьер-лиги (АПЛ) "Ньюкасл" на своем поле принимал "Манчестер Юнайтед". По итогам 90 минут игры футболисты обеих команд в сумме забили пять голов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч между клубами завершился со счетом 4:1. В составе победителей забили Сандро Тонали (24'), Харви Барнс (49', 64') и Бруно Гимарайнс (77'). У гостей единственный гол оформил Алехандро Гарначо (37').

Для "Ньюкасла" это четвертая подряд победа в АПЛ, тогда как "Манчестер Юнайтед" продлил безвыигрышную серию в чемпионате до трех игр.

Теперь "Ньюкасл" поднялся на четвертое место в турнирной таблице (56), имея матч в запасе. По потерянным очкам сороки находятся в топ-3. А вот "Манчестер Юнайтед" занимает 14-ю позицию с 38 баллами.

Ранее мощная концовка произошла в игре "Ливерпуля", а "Челси" неожиданно оступился на своем поле.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 32 23 7 2 74-31 76
2 Арсенал 32 17 12 3 57-27 63
3 Ноттингем Форест 32 17 6 9 51-38 57
4 Ньюкасл Юнайтед 31 17 5 9 56-40 56
5 Манчестер Сити 32 16 7 9 62-42 55
6 Челси 32 15 9 8 56-39 54
7 Астон Вилла 32 15 9 8 49-46 54
8 Фулхэм 31 13 9 9 47-42 48
9 Брайтон энд Хов Альбион 32 12 12 8 51-49 48
10 Борнмут 31 12 9 10 51-40 45
11 Брентфорд 32 12 7 13 52-48 43
12 Кристал Пэлас 31 11 10 10 41-40 43
13 Эвертон 32 8 14 10 34-38 38
14 Манчестер Юнайтед 32 10 8 14 38-45 38
15 Тоттенхэм Хотспур 32 11 4 17 60-49 37
16 Вулверхэмптон Уондерерс 32 10 5 17 47-61 35
17 Вест Хэм Юнайтед 32 9 8 15 36-54 35
18 Ипсвич 32 4 9 19 33-67 21
19 Лестер Сити 32 4 6 22 27-72 18
20 Саутгемптон 32 2 4 26 23-77 10

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