Флик отклонил предложение "Барселоны": известны причины

Несколько месяцев работы - и Ханс-Дитер Флик уже входит в число самых уважаемых тренеров в истории "Барселоны". Несмотря на скромный трофейный список (пока только Суперкубок Испании), он получил полную поддержку и фанатов, и руководства клуба, передают Vesti.kz со ссылкой на El Nacional.

Успех без требла: как Флик завоевал уважение

Даже Хосепу Гвардиоле и Луису Энрике пришлось выигрывать треблы, чтобы стать культовыми фигурами в столице Каталонии. Флик добился признания быстрее: наладил качественную игру и продолжил делать ставку на молодежь. Дебюты получили Марк Бернал, Андрес Куэнка, Серхи Домингес и Тони Фернандес.

Вторая жизнь звезд "Барселоны"

Под руководством Флика заиграли те, кто ранее разочаровывал: Жюль Кунде, Алехандро Бальде, Иньиго Мартинес, Рафинья, Френки де Йонг и даже Роберт Левандовски. И главное - он обошелся без крупных покупок: единственное усиление - Дани Ольмо.

Лучше Хави? Болельщики уже спорят

Флик вывел команду на новый уровень по сравнению с эпохой Хави: крепкая оборона, высокая результативность и впечатляющая статистика. Руководство во главе с Жоаном Лапортой и Деку мечтает продлить сотрудничество минимум до 2028 года.

Флик выбирает осторожную стратегию

Несмотря на восторг руководства, сам Флик продление контракта отклонил. Он предпочитает идти шаг за шагом, как когда-то Гвардиола: пересматривать соглашение каждый год. Хотя тренер и его семья довольны жизнью в Испании, они не спешат связывать себя долгосрочными обязательствами.