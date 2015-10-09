После удаления Мбаппе: стало известно, что произошло в раздевалке

Нападающий "Реала" Килиан Мбаппе оказался в центре неприятного эпизода во время матча против "Алавеса". Форвард получил прямую красную карточку за жесткий фол против бывшего хавбека "сливочных" Антонио Бланко. После удаления Мбаппе не стал откладывать извинения - он лично пришел в раздевалку соперника, чтобы перед игроком "Алавеса" загладить свою вину, передают Vesti.kz.

Минимальной победой закончился матч "Реала" с удалениями Мбаппе и еще одного игрока

Как сообщает AS, форвард был расстроен не только из-за эпизода с Бланко, но и перед своими одноклубниками за то, что оставил команду в меньшинстве на целых 60 минут в тяжелейшей игре. Мбаппе не искал оправданий своему поступку и признал свою ошибку.

По информации источника, футболист переживает, но для клуба это, скорее, облегчение: ожидается, что наказание ограничится максимум тремя матчами дисквалификации. Таким образом, звездный нападающий должен сыграть в финале Кубка Испании против "Барселоны", который пройдет 26 апреля.

Стоит отметить, что внутри клуба тоже понимают эмоциональный взрыв Мбаппе. Француз был крайне раздражен после жестких столкновений с защитниками Сантьяго Моуриньо и Абделькабиром Абкаром, что и могло спровоцировать его резкую реакцию. Тем не менее, его действия не остались без последствий.

Антонио Бланко, ставший объектом грубого фола, принял извинения Мбаппе без обид. Позже в смешанной зоне он прокомментировал ситуацию:

"Это был жесткий фол. Я поговорил с Килианом, он извинился, и у нас не осталось никаких проблем. Такое бывает в футболе".

Эпизод завершился на мирной ноте, но этот момент наверняка станет одним из самых обсуждаемых в концовке сезона.