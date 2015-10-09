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"Интер Майами" нашел Месси нового партнера: они вместе играли за "Барсу"

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"Интер Майами" нашел Месси нового партнера: они вместе играли за "Барсу" ©ФК "Интер Майами"

Антуан Гризманн может променять Мадрид на Майами: француза все чаще связывают с переходом в МЛС. Несмотря на действующий контракт с "Атлетико" до 2026 года, сам нападающий не раз говорил о своем интересе к американской лиге - и теперь этот "американский сон" может сбыться раньше, чем ожидалось, передают Vesti.kz.

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Антуан Гризманн может променять Мадрид на Майами: француза все чаще связывают с переходом в МЛС. Несмотря на действующий контракт с "Атлетико" до 2026 года, сам нападающий не раз говорил о своем интересе к американской лиге - и теперь этот "американский сон" может сбыться раньше, чем ожидалось, передают Vesti.kz.

По информации издания Тodofichajes, сразу два клуба из МЛС - "Интер Майами" и "Лос-Анджелес" - рассматриваются как потенциальные новые команды для француза.

Подогревают слухи и намеки самого футболиста: публикации в соцсетях с отсылками к американскому футболу, встречи с Дэвидом Бекхэмом, а также сообщения о возможном досрочном расторжении контракта с "Атлетико".

Форма Гризманна в последние месяцы оставляет вопросы: всего один гол в 14 матчах породил волну критики в адрес игрока.

Хотя клуб по-прежнему доверяет своему лидеру, в болельщицкой среде нарастают сомнения. 


Окончательное решение, как ожидается, будет принято по окончании сезона. Если Гризманн решит попрощаться с европейским футболом, он завершит свою вторую главу в "Атлетико" и, возможно, начнет последнее приключение в карьере - уже в футболке клуба МЛС. 

Напомним, за "Интер Майами" выступает аргентинский нападающий Лионель Месси, который играл вместе с Гризманном в "Барселоне". Также цвета "цапель" защищают бывшие игроки "сине-гранатовых" Луис Суарес, Жорди Альба и Серхио Бускетс.

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15 апреля 00:00   •   не начат
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Атлетико Мадрид Футбол Испания США Гризманн Антуан

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