В Узбекистане нашли своего Зидана: он стоит 2 миллиарда и играет в Серии А

В Италии состоялось римское дерби между "Лацио" и "Ромой" в рамках 32-го тура Серии А (1:1). В игре принял участие форвард сборной Узбекистана Эльдор Шомуродов, который по итогам встречи удостоился сравнения с легендарным французом Зинедином Зиданом, передают Vesti.kz.

Счет в матче был открыт лишь во втором тайме. Гол на 47-й минуте забил центральный защитник "Лацио" Алессио Романьоли. Оппоненты ответили выстрелом на 69-м отрезке встречи - отличился аргентинец Матиас Суле.

Шомуродов вышел со скамейки запасных и впечатлил болельщиков эффектной обводкой.

"Узбекский нападающий Элдор Шомуродов вышел на поле на 59-й минуте и добавил свежести в атакующие действия "Ромы". Он эффектно исполнил финт в стиле Зинедина Зидана и выдал острый пас на Артема Довбика, который не сумел реализовать момент", — пишет Zamin.

Однако это не помогло "Роме" обыграть принципиальных соперников. Стоит отметить, что "Лацио" переиграл подопечныхпо ударам. У хозяев 12 выстрелов против девяти у гостей (7-4 по ударам в створ).

Напомним, что Эльдор перешел в стан римлян в августе 2021-го. Тогда столичный клуб Италии заплатил "Дженоа" 19,6 миллиона евро за трансфер.

В текущем сезоне узбекистанец провел 31 матч, забил шесть голов и отдал три результативные передачи. На данный момент он оценивается в 4 миллиона евро (2,3 миллиарда тенге).

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