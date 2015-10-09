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КПЛ
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Громкий провал спустя 14 лет, упущенные трофеи и откровения тренера. Что происходит с "Актобе"?

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Громкий провал спустя 14 лет, упущенные трофеи и откровения тренера. Что происходит с "Актобе"? ©ФК "Актобе"

Одним из самых громких результатов 1/8 финала Кубка Казахстана стал вылет "Актобе" от столичного "Жениса" (0:1). Красно-белые лишились возможности защитить звание обладателей национального кубка. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о проблемах, с которыми столкнулись пятикратные чемпионы страны.

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Одним из самых громких результатов 1/8 финала Кубка Казахстана стал вылет "Актобе" от столичного "Жениса" (0:1). Красно-белые лишились возможности защитить звание обладателей национального кубка. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о проблемах, с которыми столкнулись пятикратные чемпионы страны.

В этом матче изначально было немало интриги. Нужно учитывать, что "Женис", хоть и скромен по составу, является очень неуступчивым клубом, тем более у себя дома. В текущем сезоне КПЛ столичные стартовали с четырех ничьих с общим счетом 1:1, не проиграв ни разу. Зато первую победу в сезоне они одержали громкую, выбив "Актобе" из Кубка Казахстана - все решил точный удар Матии Рома ближе в концовке игры.

Так что же с "Актобе", от которого болельщики ждали другого результата?

Болельщицы

Впервые за 14 лет обладатель Кубка вылетел в первом же раунде

Давно не было такого, что клуб, завоевавший Кубок Казахстана, вылетал в следущем розыгрыше уже по итогам первой проведенной встречи. На протяжении последних 13 лет действующие обладатели кубка раз за разом преодолевали по меньшей мере один этап - будь то группа или плей-офф (формат соревнования несколько раз видоизменялся).

Но вчера впервые за 14 лет действующий победитель турнира вылетел сразу же. В 2011 году такое приключилось с "Астаной", когда клуб в 1/8 финала был выбит "Кайратом" - 1:1 (2:4 - по пенальти).

Теперь же ситуация повторилась с "Актобе", и вновь дело было на "Астана Арене", как и 14 лет назад в противостоянии "Астана" - "Кайрат".

Футболисты

"Актобе" потерпел уже две неудачи в кубковых турнирах

Потенциально актюбинцы лишились уже двух титулов. В феврале команда открывала сезон на "Астана Арене" с "Кайратом" в битве за Суперкубок Казахстана. Но в итоге алматинцы одержали победу в односторонней игре - 2:0.

Это была финальная игра, в отличие от противостояния с "Женисом" в 1/8 финала Кубка Казахстана. Но, согласитесь, раз команде покорился национальный кубок в прошлом году, то у нее точно имелись хорошие шансы повторить успех и в этом сезоне.

Поэтому можно сказать, что "Актобе" лишился уже двух потенциальных титулов в этом сезоне. Осталось лишь бороться в КПЛ, где команда делит лидерские позиции с "Кайратом" и "Астаной" после четырех туров, а также успешно проявить себя в еврокубках. Летом команда сыграет в первом квалификационном раунде Лиги Европы. У них будет один шанс на ошибку, который приведет к продолжению борьбы в Лиге конференций.

Оралхан Омиртаев в составе

Главный тренер не смог найти объяснения поражению в Астане

Наставник "Актобе" украинец Игорь Леонов не знал, что сказать общественности после неожиданного вылета от "Жениса". На послематчевой пресс-конференции специалист сказал следующее:

"Здесь комментировать нечего... Я сегодня не узнал свою команду, как они играли. Не знаю, что случилось, не знаю... Будем разбираться".


Мнения болельщиков разделились. Кто-то видит проблему как раз в тренере Леонове, призывая того уйти в отставку. Не обошлось без угроз.

"Как мы можем от него избавиться?".

"Леонов, если хочешь сохранить честь - уходи сам. Если не уйдешь - выгоним так же, как выгнали Парфенова! Атаки нет, прессинга нет, тактика - ноль. Уходи, Леонов!".

"Зато мы в очередной раз убедились, что ты физрук".

Другие же встали на его защиту, напомнив о кадровых проблемах состава и отметив, что футболисты виноваты не меньше, а где-то и больше, чем наставник.

"Когда команда показывала хорошую игру - почему тогда не кричали "уходи"? Что за у вас привычка - проиграли и сразу "уходи". Не умеете принимать поражения - не смотрите матчи".

"Не должно быть так… Когда команда побеждает - "лучший тренер". Команда проиграла - "тренер, уходи". Это не только его вина, вся команда несет ответственность".

"Братья, давайте поддержим его! Он свое еще покажет".


Результаты "Актобе" на старте сезона довольно неоднозначные. Да, команда еще не проигрывала в чемпионате и идет в тройке лидеров. С другой стороны, они еще не встречались с прямыми конкурентами, находящимися в форме ("Астана", "Кайрат", "Елимай", "Тобол").

А поражение в Суперкубке и ранний вылет из Кубка Казахстана ситуацию только усугубляют. Забегая вперед, можно сказать, что поводов для оправданий в случае неудачи в еврокубках у клуба практически не осталось. Так как календарь у команды теперь не наполнен какими-то другими турнирами, кроме КПЛ. И у клуба осталось только две задачи на этот год - успех в чемпионате и на континентальном уровне.

Добавим, что следующий матч "Актобе" пройдет в субботу, 19 апреля. Команда сыграет в гостях с "Тоболом" в рамках пятого тура премьер-лиги. Это будет первая серьезная проверка для Леонова в новом сезоне КПЛ.

Фото: ФК "Актобе"©️

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 4 3 1 0 11-3 10
2 Актобе 4 3 1 0 10-2 10
3 Астана 4 3 1 0 8-2 10
4 Тобол 4 2 2 0 4-1 8
5 Елимай 4 2 1 1 7-3 7
6 Туран 4 2 0 2 7-6 6
7 Женис 4 0 4 0 1-1 4
8 Окжетпес 4 1 1 2 4-6 4
9 Жетысу 4 0 3 1 1-4 3
10 Атырау 4 1 0 3 4-11 3
11 Кызылжар 4 0 2 2 3-6 2
12 Кайсар 4 0 2 2 3-8 2
13 Улытау 4 0 2 2 1-6 2
14 Ордабасы 4 0 2 2 1-6 2

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Чемпионат Казахстана по футболу 2025   •   Казахстан, Алматы   •   Тур 4, мужчины
16 апреля 19:00   •   не начат
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