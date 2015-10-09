Громкий провал спустя 14 лет, упущенные трофеи и откровения тренера. Что происходит с "Актобе"?

Одним из самых громких результатов 1/8 финала Кубка Казахстана стал вылет "Актобе" от столичного "Жениса" (0:1). Красно-белые лишились возможности защитить звание обладателей национального кубка. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о проблемах, с которыми столкнулись пятикратные чемпионы страны.

В этом матче изначально было немало интриги. Нужно учитывать, что "Женис", хоть и скромен по составу, является очень неуступчивым клубом, тем более у себя дома. В текущем сезоне КПЛ столичные стартовали с четырех ничьих с общим счетом 1:1, не проиграв ни разу. Зато первую победу в сезоне они одержали громкую, выбив "Актобе" из Кубка Казахстана - все решил точный удар Матии Рома ближе в концовке игры.

Так что же с "Актобе", от которого болельщики ждали другого результата?

Впервые за 14 лет обладатель Кубка вылетел в первом же раунде

Давно не было такого, что клуб, завоевавший Кубок Казахстана, вылетал в следущем розыгрыше уже по итогам первой проведенной встречи. На протяжении последних 13 лет действующие обладатели кубка раз за разом преодолевали по меньшей мере один этап - будь то группа или плей-офф (формат соревнования несколько раз видоизменялся).

Но вчера впервые за 14 лет действующий победитель турнира вылетел сразу же. В 2011 году такое приключилось с "Астаной", когда клуб в 1/8 финала был выбит "Кайратом" - 1:1 (2:4 - по пенальти).

Теперь же ситуация повторилась с "Актобе", и вновь дело было на "Астана Арене", как и 14 лет назад в противостоянии "Астана" - "Кайрат".

"Актобе" потерпел уже две неудачи в кубковых турнирах

Потенциально актюбинцы лишились уже двух титулов. В феврале команда открывала сезон на "Астана Арене" с "Кайратом" в битве за Суперкубок Казахстана. Но в итоге алматинцы одержали победу в односторонней игре - 2:0.

Это была финальная игра, в отличие от противостояния с "Женисом" в 1/8 финала Кубка Казахстана. Но, согласитесь, раз команде покорился национальный кубок в прошлом году, то у нее точно имелись хорошие шансы повторить успех и в этом сезоне.

Поэтому можно сказать, что "Актобе" лишился уже двух потенциальных титулов в этом сезоне. Осталось лишь бороться в КПЛ, где команда делит лидерские позиции с "Кайратом" и "Астаной" после четырех туров, а также успешно проявить себя в еврокубках. Летом команда сыграет в первом квалификационном раунде Лиги Европы. У них будет один шанс на ошибку, который приведет к продолжению борьбы в Лиге конференций.

Главный тренер не смог найти объяснения поражению в Астане

Наставник "Актобе" украинец Игорь Леонов не знал, что сказать общественности после неожиданного вылета от "Жениса". На послематчевой пресс-конференции специалист сказал следующее:

"Здесь комментировать нечего... Я сегодня не узнал свою команду, как они играли. Не знаю, что случилось, не знаю... Будем разбираться".

"Как мы можем от него избавиться?". "Леонов, если хочешь сохранить честь - уходи сам. Если не уйдешь - выгоним так же, как выгнали Парфенова! Атаки нет, прессинга нет, тактика - ноль. Уходи, Леонов!". "Зато мы в очередной раз убедились, что ты физрук".

Мнения болельщиков разделились. Кто-то видит проблему как раз в тренере Леонове, призывая того уйти в отставку. Не обошлось без угроз.

Другие же встали на его защиту, напомнив о кадровых проблемах состава и отметив, что футболисты виноваты не меньше, а где-то и больше, чем наставник.

"Когда команда показывала хорошую игру - почему тогда не кричали "уходи"? Что за у вас привычка - проиграли и сразу "уходи". Не умеете принимать поражения - не смотрите матчи". "Не должно быть так… Когда команда побеждает - "лучший тренер". Команда проиграла - "тренер, уходи". Это не только его вина, вся команда несет ответственность". "Братья, давайте поддержим его! Он свое еще покажет".

Результаты "Актобе" на старте сезона довольно неоднозначные. Да, команда еще не проигрывала в чемпионате и идет в тройке лидеров. С другой стороны, они еще не встречались с прямыми конкурентами, находящимися в форме ("Астана", "Кайрат",).

А поражение в Суперкубке и ранний вылет из Кубка Казахстана ситуацию только усугубляют. Забегая вперед, можно сказать, что поводов для оправданий в случае неудачи в еврокубках у клуба практически не осталось. Так как календарь у команды теперь не наполнен какими-то другими турнирами, кроме КПЛ. И у клуба осталось только две задачи на этот год - успех в чемпионате и на континентальном уровне.

Добавим, что следующий матч "Актобе" пройдет в субботу, 19 апреля. Команда сыграет в гостях с "Тоболом" в рамках пятого тура премьер-лиги. Это будет первая серьезная проверка для Леонова в новом сезоне КПЛ.

Фото: ФК "Актобе"©️