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КПЛ
Вчера 18:11
 

Клуб КПЛ сделал заявление по легионеру за 147 миллионов

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Клуб КПЛ сделал заявление по легионеру за 147 миллионов ©ФК "Ордабасы"

ФК "Ордабасы" сообщил об уходе украинского полузащитника Евгения Макаренко, передает корреспондент Vesti.kz.

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ФК "Ордабасы" сообщил об уходе украинского полузащитника Евгения Макаренко, передает корреспондент Vesti.kz.

33-летний экс-игрок сборной Украины, киевского "Динамо", бельгийских "Кортрейка" и "Андерлехта", а также венгерского "Фехервара" выступал за шымкентцев с лета 2023 года.

В составе "Ордабасы" он становился чемпионом Казахстана в сезоне-2023. За это время он провел за шымкентский клуб во всех турнирах 44 матча в которых, забил четыре гола и отдал два ассиста.

Трансферная стоимость легионера составляет 250 тысяч евро (свыше 147 миллионов тенге).


Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 4 3 1 0 11-3 10
2 Актобе 4 3 1 0 10-2 10
3 Астана 4 3 1 0 8-2 10
4 Тобол 4 2 2 0 4-1 8
5 Елимай 4 2 1 1 7-3 7
6 Туран 4 2 0 2 7-6 6
7 Женис 4 0 4 0 1-1 4
8 Окжетпес 4 1 1 2 4-6 4
9 Жетысу 4 0 3 1 1-4 3
10 Атырау 4 1 0 3 4-11 3
11 Кызылжар 4 0 2 2 3-6 2
12 Кайсар 4 0 2 2 3-8 2
13 Улытау 4 0 2 2 1-6 2
14 Ордабасы 4 0 2 2 1-6 2

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Чемпионат Казахстана по футболу 2025   •   Казахстан, Алматы   •   Тур 4, мужчины
16 апреля 19:00   •   не начат
Кайрат
Кайрат
(Алматы)
- : -
Атырау
Атырау
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Ордабасы ФК КПЛ КПЛ 2025 Украина Футбол

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