Клуб КПЛ сделал заявление по легионеру за 147 миллионов

ФК "Ордабасы" сообщил об уходе украинского полузащитника Евгения Макаренко, передает корреспондент Vesti.kz.

33-летний экс-игрок сборной Украины, киевского "Динамо", бельгийских "Кортрейка" и "Андерлехта", а также венгерского "Фехервара" выступал за шымкентцев с лета 2023 года.

В составе "Ордабасы" он становился чемпионом Казахстана в сезоне-2023. За это время он провел за шымкентский клуб во всех турнирах 44 матча в которых, забил четыре гола и отдал два ассиста.

Трансферная стоимость легионера составляет 250 тысяч евро (свыше 147 миллионов тенге).