Адиев сделал интригующее заявление о своем будущем в КПЛ

Бывший главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев может возглавить команду КПЛ. В беседе с корреспондентом Vesti.kz специалист рассказал о переговорах с "Атырау" и других предложениях.

Ранее возникла информация о переговорах Адиева с "Атырау". Этот диалог был инициирован новым генеральным менеджером клуба Дидаром Сыдыкбеком. Однако, сам Дидар на днях сообщил о том, что покидает "Атырау".

"Конечно, инициатива по приглашению в "Атырау" исходила именно от Дидара. Если его не будет в клубе, то и меня, вероятно, тоже. На мой взгляд он очень интересный, молодой специалист и жаль, если он не продолжит работу в клубе. Поступают ли другие предложения? Да, периодически они есть. Скажу так, скоро будут новости, идут финальные переговоры", - заявил Магомед Мусаевич.

Напомним, Адиев возглавлял сборную Казахстана в период 2022-2024 годов. Под его руководством национальная команда выиграла свою группу в Лиге наций-2022 и до последнего претендовала на путевку на Евро-2024. Также он тренировал карагандинский "Шахтер" в 2021 и 2022 годах.