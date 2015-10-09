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КПЛ
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Адиев сделал интригующее заявление о своем будущем в КПЛ

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Адиев сделал интригующее заявление о своем будущем в КПЛ ©КФФ

Бывший главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев может возглавить команду КПЛ. В беседе с корреспондентом Vesti.kz специалист рассказал о переговорах с "Атырау" и других предложениях. 

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Бывший главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев может возглавить команду КПЛ. В беседе с корреспондентом Vesti.kz специалист рассказал о переговорах с "Атырау" и других предложениях. 

Ранее возникла информация о переговорах Адиева с "Атырау". Этот диалог был инициирован новым генеральным менеджером клуба Дидаром Сыдыкбеком. Однако, сам Дидар на днях сообщил о том, что покидает "Атырау". 

"Конечно, инициатива по приглашению в "Атырау" исходила именно от Дидара. Если его не будет в клубе, то и меня, вероятно, тоже. На мой взгляд он очень интересный, молодой специалист и жаль, если он не продолжит работу в клубе. 

Поступают ли другие предложения? Да, периодически они есть. Скажу так, скоро будут новости, идут финальные переговоры", - заявил Магомед Мусаевич. 

Напомним, Адиев возглавлял сборную Казахстана в период 2022-2024 годов. Под его руководством национальная команда выиграла свою группу в Лиге наций-2022 и до последнего претендовала на путевку на Евро-2024. Также он тренировал карагандинский "Шахтер" в 2021 и 2022 годах.

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 4 3 1 0 11-3 10
2 Актобе 4 3 1 0 10-2 10
3 Астана 4 3 1 0 8-2 10
4 Тобол 4 2 2 0 4-1 8
5 Елимай 4 2 1 1 7-3 7
6 Туран 4 2 0 2 7-6 6
7 Женис 4 0 4 0 1-1 4
8 Окжетпес 4 1 1 2 4-6 4
9 Жетысу 4 0 3 1 1-4 3
10 Атырау 4 1 0 3 4-11 3
11 Кызылжар 4 0 2 2 3-6 2
12 Кайсар 4 0 2 2 3-8 2
13 Улытау 4 0 2 2 1-6 2
14 Ордабасы 4 0 2 2 1-6 2

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Чемпионат Казахстана 2025. Женщины   •   Казахстан, Астана   •   Тур 1, женщины
Сегодня 13:00   •   закончен
Астана
Астана
(Астана)
0:6
Актобе
Актобе
(Актобе)
Кто победит в основное время?
Астана

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Ничья

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Атырау ФК КПЛ КПЛ 2025 Адиев Магомед Футбол

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