Клиент агентства экс-футболиста "Барселоны" и "Манчестер Сити" покинет Казахстан из-за болезни

Ивуарийский защитник Абдул Азиз Туре в скором времени покинет петропавловский "Кызылжар", сообщает корреспондент Vesti.kz.

У 22-летнего футболиста перед началом сезона была диагностирована редкая болезнь, характерная для жителей африканских стран. По этой причине Абдул Азиз Туре отсутствовал в матчах КПЛ и Кубка Казахстана.

Добавим, что агентом африканца является россиянин Дмитрий Селюк, ранее работавший с бывшим футболистом "Барселоны", "Манчестер Сити" и сборной Кот-д’Ивуара Яя Туре.

Абдул Азиз Туре до перехода в "Кызылжар" выступал в чемпионатах Молдовы и Беларуси, играя за "Сапсан" и "Сморгонь".