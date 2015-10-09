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Клиент агентства экс-футболиста "Барселоны" и "Манчестер Сити" покинет Казахстан из-за болезни

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Клиент агентства экс-футболиста "Барселоны" и "Манчестер Сити" покинет Казахстан из-за болезни ©instagram.com/abdoul__aziz_toure

Ивуарийский защитник Абдул Азиз Туре в скором времени покинет петропавловский "Кызылжар", сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Ивуарийский защитник Абдул Азиз Туре в скором времени покинет петропавловский "Кызылжар", сообщает корреспондент Vesti.kz.

У 22-летнего футболиста перед началом сезона была диагностирована редкая болезнь, характерная для жителей африканских стран. По этой причине Абдул Азиз Туре отсутствовал в матчах КПЛ и Кубка Казахстана.

Добавим, что агентом африканца является россиянин Дмитрий Селюк, ранее работавший с бывшим футболистом "Барселоны", "Манчестер Сити" и сборной Кот-д’Ивуара Яя Туре.

Абдул Азиз Туре до перехода в "Кызылжар" выступал в чемпионатах Молдовы и Беларуси, играя за "Сапсан" и "Сморгонь".


Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 4 3 1 0 11-3 10
2 Актобе 4 3 1 0 10-2 10
3 Астана 4 3 1 0 8-2 10
4 Тобол 4 2 2 0 4-1 8
5 Елимай 4 2 1 1 7-3 7
6 Туран 4 2 0 2 7-6 6
7 Женис 4 0 4 0 1-1 4
8 Окжетпес 4 1 1 2 4-6 4
9 Жетысу 4 0 3 1 1-4 3
10 Атырау 4 1 0 3 4-11 3
11 Кызылжар 4 0 2 2 3-6 2
12 Кайсар 4 0 2 2 3-8 2
13 Улытау 4 0 2 2 1-6 2
14 Ордабасы 4 0 2 2 1-6 2

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