"Туран" идет к рекорду в КПЛ? Их главный трансфер - тренер, а в составе почти нет казахстанцев

Одним из открытий нового сезона в казахстанской премьер-лиге (КПЛ) вполне может стать "Туран". По итогам четырех туров команда занимает шестое место в турнирной таблице, а еще она пробилась в 1/4 финала Кубка Казахстана. Корреспондент Vesti.kz объясняет, за счет чего преобразуется клуб из Туркестана.

В текущем первенстве команда набрала шесть очков из 12 возможных, расположившись следом за претендентами на медали из топ-5. Команда действительно может стать неприятным соперником для любого коллектива в чемпионате.

Это тренерская команда. Жуковский уже имеет опыт

С этого сезона команду возглавляет 40-летний белорусский специалист Виталий Жуковский. Он проделал хорошую работу на сборах, не только как тренер, но и как менеджер, указав на нужных ему исполнителей. Так, вместе с ним из "Атырау" приехали его опытные соотечественники - 36-летний вратарь Егор Хаткевич и 39-летний вингер Игорь Стасевич. И оба являются ключевыми футболистами "Турана" сегодня.

В двух предыдущих сезонах Жуковский занимал седьмое место в КПЛ со скромным "Атырау". В прошлом году он даже вывел команду в финал Кубка Казахстана, где его подопечные обидным образом уступили "Актобе" (1:2).

Поэтому Жуковский знает, как можно выжимать максимум там, где в это не особо верят. И с "Тураном" перспективы в этом направлении заметны уже сейчас.

Победы на характере и проблемы для грандов

Туркестанцы начали сезон с комфортной победы над "Окжетпесом" дома - 2:0. В принципе, в тот день команда Жуковского могла выиграть и с более крупным счетом, но не все, что летело в створ - оказывалось в сетке ворот гостей.

Еще одна победа в чемпионате случилась в четвертом туре, когда "Турану" удалось проявить характер во втором тайме и одержать волевую победу на выезде против "Кызыл-Жара" (3:2). А в Кубке Казахстана коллектив на своем поле обыграл "Атырау", бывшую команду Жуковского, - 2:0.

Поражения же случились только в матчах с теми, кто на бумаге выглядит сильнее. Во втором туре клуб отправился на выезд против "Актобе" и проиграл со счетом 1:2. Лишь на 84-й минуте хозяева вырвали победу, хотя в целом игра была достаточно равной.

В следующем матче "Туран" на своем поле принимал "Кайрат". Алматинцам тоже было непросто с боеспособными туркестанцами, а сложнее стало после удаления в начале второго тайма. Хозяева отыграли отставание, но за 15 минут до конца основного времени матча пропустили в меньшинстве и уступили - 1:2.

Это как раз тот случай, когда не хватает опыта и где-то даже уровня взаимодействия. "Туран" - абсолютно новая команда, большинство из игроков не играли в прошлом со своими нынешними одноклубниками. Пока им нужно время. Но уже сейчас они способны потрепать нервы явным фаворитам.

Легионеры обеспечат "Турану" исторический рекорд?

Это четвертый сезон "Турана" в высшем дивизионе чемпионата Казахстана. В 2021-м году они финишировали на 12-м месте, а год спустя вылетели из "вышки", заняв 13-ю строчку. В 2024-м туркестанцы вернулись в КПЛ, где заняли 12-ю позицию. Выходит, еще ни разу "Туран" не заканчивал сезон в премьер-лиге в топ-11.

Кажется, что у Жуковского и команды есть все ресурсы, чтобы заметно улучшить свой клубный рекорд в КПЛ. На текущий момент команда точно не выглядит как коллектив, который будет бороться за выживание. К тому же команда уже обновила клубный рекорд в Кубке Казахстана, где впервые пробилась в четвертьфинал.

А "погоду делают" на поле в основном легионеры. Так, в пяти сыгранных матчах во всех турнирах Жуковский всего один раз выпускал в стартовом составе одновременно трех казахстанцев. В основном их бывает по двое, иногда даже один, а единственный незаменимый местный игрок - 19-летний полузащитник Абинур Нурымбет. Только он из казахстанцев выходил на поле во всех пяти матчах в старте.

В основном же тренер доверяет футболистам из Беларуси и Узбекистана, которых на поле бывают по три-четыре человека. Также регулярно появляются иностранцы из Черногории и России. В рейтинге клубов КПЛ по доверию к казахстанским футболистам "Туран" располагается на последнем месте. Это еще раз подчеркивает намерение руководства добиться высоких спортивных результатов. В противном случае команда работала бы именно на развитие своей молодежи.

Теперь "Туран" постарается дать бой "Астане"

В воскресенье, 20 апреля, "Туран" проведет домашний матч пятого тура КПЛ с "Астаной". Это будет одно из самых ярких противостояний предстоящих выходных. Столичные идут в группе лидеров с десятью очками и еще не проигрывали в новом сезоне. Но "Туран" уже доказал, что готов соперничать с любым оппонентом, тем более на "Туркестан Арене".

Вот только статус домашней игры вряд ли как-то уравнит шансы команд на бумаге, ведь "Астана" - это "Астана", и она в любом случае будет котироваться выше. Кто-то скажет, что перспективы "Турана" убьет календарь КПЛ, так как в стартовых шести турах они сыграют с такими опасными соперниками, как "Актобе", "Кайрат", "Астана" и "Ордабасы". Но, с другой стороны, дальше у туркестанцев оппозиция будет попроще.

В прошлом году, когда Жуковский тренировал "Атырау", он создал большие проблемы для "Астаны". В мае его команда одержала домашнюю победу со счетом 1:0, а в конце октября столичные дожали нефтяников со счетом 3:2 только в самой концовке, причем два из трех голов были забиты с пенальти.

Поэтому легкой прогулки для "Астаны" ждать в это воскресенье не придется. "Туран" принимает вызов со сложным календарем, но терять очки в каждой игре со статусным соперником не намерен. Бой в Туркестане точно будет!

Ранее мы поразмышляли о проблемах "Актобе" и еще одном упущенном трофее. Читайте здесь:

Громкий провал спустя 14 лет, упущенные трофеи и откровения тренера. Что происходит с "Актобе"?

Фото: ФК "Туран"©️