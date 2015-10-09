Сборная Узбекистана за тайм оформила выход в полуфинал Кубка Азии

Сборная Узбекистана по футболу до 17 лет пробилась в полуфинал Кубка Азии, который проходит в Саудовской Аравии. В четвертьфинале узбекистанцы одержали уверенную победу над сверстниками из ОАЭ со счетом 3:1, передают Vesti.kz.

Дубль в этой встрече оформил Асилбек Алиев, отличившийся на 13-й и 36-й минутах. Еще один гол с пенальти забил Сайфиддин Садиков в компенсированное время первого тайма. У команды ОАЭ гол престижа записал на свой счет Мохамед Бати на 67-й минуте.

Теперь Узбекистан ждет соперника по полуфиналу - им станет победитель пары Индонезия - КНДР. Матч этих команд состоится сегодня, 14 апреля.

Также известно, что Саудовская Аравия уже обеспечила себе выход в полуфинал и сыграет с победителем встречи Таджикистан - Южная Корея.