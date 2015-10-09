Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Футбол
Сегодня 10:04
 

Сборная Узбекистана за тайм оформила выход в полуфинал Кубка Азии

  Комментарии

Поделиться
Сборная Узбекистана за тайм оформила выход в полуфинал Кубка Азии ©instagram.com/uzbekistanfa

Сборная Узбекистана по футболу до 17 лет пробилась в полуфинал Кубка Азии, который проходит в Саудовской Аравии. В четвертьфинале узбекистанцы одержали уверенную победу над сверстниками из ОАЭ со счетом 3:1, передают Vesti.kz.

Поделиться

Сборная Узбекистана по футболу до 17 лет пробилась в полуфинал Кубка Азии, который проходит в Саудовской Аравии. В четвертьфинале узбекистанцы одержали уверенную победу над сверстниками из ОАЭ со счетом 3:1, передают Vesti.kz.

Дубль в этой встрече оформил Асилбек Алиев, отличившийся на 13-й и 36-й минутах. Еще один гол с пенальти забил Сайфиддин Садиков в компенсированное время первого тайма. У команды ОАЭ гол престижа записал на свой счет Мохамед Бати на 67-й минуте.

Теперь Узбекистан ждет соперника по полуфиналу - им станет победитель пары Индонезия - КНДР. Матч этих команд состоится сегодня, 14 апреля.

Также известно, что Саудовская Аравия уже обеспечила себе выход в полуфинал и сыграет с победителем встречи Таджикистан - Южная Корея.

Лига чемпионов 2024/25   •   Германия, Дортмунд   •   1/4 финала, мужчины
16 апреля 00:00   •   не начат
Боруссия-09 Д
Боруссия-09 Д
(Дортмунд)
- : -
Барселона
Барселона
(Барселона)
Кто победит в основное время?
Боруссия-09 Д
Ничья
Барселона
Проголосовало 108 человек
Узбекистан ОАЭ Футбол

Реклама

Живи спортом!