"Манчестер Сити" одержал победу в матче 32-го тура АПЛ над "Кристал Пэлас", сообщают Vesti.kz.

Встреча на поле "горожан" завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев поля.

Примечательно, что "Сити" проигрывал лондонцам - 0:2. На восьмой минуте Эберечи Эзе вывел открыл счет, а Крис Ричардс на 21-й удвоил преимущество "Пэлас".

Впрочем, еще в первом тайме хозяевам удалось отыграться: на 33-й минуте отличился Кевин де Брюйне, а на 36-й Омар Мармуш.

В дебюте второго тайма, на 47-й минуте Матео Ковачич впервые в этом матче вывел "Сити" вперед. На 56-й минуте Джеймс Макэйти забил четвертый гол "горожан". Последний гол на 79-й минуте забил Нико О'Райли.

Таким образом, "Сити" набрал 55 очков и поднялся на четвертое место в таблице АПЛ. У "Кристал Пэлас" 43 балла и 11 место.

Отметим, что защитник сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов остался на скамейке запасных "Манчестер Сити".