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Англия
Вчера 19:07
 

"Реал" решил устроить проблемы Хусанову в "Ман Сити": на кону 200 миллионов

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"Реал" решил устроить проблемы Хусанову в "Ман Сити": на кону 200 миллионов ©ФК "Манчестер Сити"

Мадридский "Реал" назвал приоритетную трансферную цель в случае ухода бразильского вингера Винисиуса Жуниора. Это не понравится узбекскому защитнику "Манчестер Сити" Абдукодиру Хусанову, передают Vesti.kz.

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Мадридский "Реал" назвал приоритетную трансферную цель в случае ухода бразильского вингера Винисиуса Жуниора. Это не понравится узбекскому защитнику "Манчестер Сити" Абдукодиру Хусанову, передают Vesti.kz.

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Винисиуса хотят "озолотить" в Саудовской Аравии

"Королевский клуб" по-прежнему не уверен, что сможет удержать бразильца, за котором ведут активную "охоту" саудовские клубы. По последним сообщениям, "Аль-Ахли" из Джидды (Саудовская Аравия) готов побить трансферный рекорд, чтобы заполучить Винисиуса. За него могут выложить 350 миллионов евро.


В связи с этим "сливочные" начали искать альтернативу звездному игроку в атаке. И нашли такого в английском "Манчестер Сити". По информации MadridUniversal, если 24-летний бразилец покинет команду, то приоритетной задачей станет подписание норвежского форварда Эрлинга Холанда.

Особенные отношения Холанда с Хусановым

Как сообщалось ранее, уход норвежца может напрямую повлиять на новичка "горожан" Хусанова. Холанд играл одну из главных ролей в адаптации узбекского футболиста и помогал ему в коллективе на первых этапах.

Отметим, что Эрлинг является действующим рекордсменом английской премьер-лиги по забитым мячам за сезон. В своей дебютной кампании в АПЛ-2022/23 он 36 раз поразил ворота соперников, установив уникальное достижение.


Самые дорогие футболиста планеты решили сменить обстановку?

Помимо прочего, он вместе с Винисиусом делит звание самого дорогого футболиста в мире. Оба игрока оцениваются в 200 миллионов евро.

В текущем сезоне Холанд забил 30 мячей и отдал четыре результативные передачи в 40 матчах. Винисиус, в свою очередь, за 44 проведенных встречи оформил 19 голов и 14 ассистов.

Ранее Гвардиола "уговорил" таланта предать "Барселону". Также стало известно, почему Гвардиола отказался от Хусанова.

Гвардиола решил отказаться от Хусанова и не пожалел. Подробности

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 32 23 7 2 74-31 76
2 Арсенал 32 17 12 3 57-27 63
3 Ноттингем Форест 32 17 6 9 51-38 57
4 Ньюкасл Юнайтед 31 17 5 9 56-40 56
5 Манчестер Сити 32 16 7 9 62-42 55
6 Челси 32 15 9 8 56-39 54
7 Астон Вилла 32 15 9 8 49-46 54
8 Фулхэм 31 13 9 9 47-42 48
9 Брайтон энд Хов Альбион 32 12 12 8 51-49 48
10 Борнмут 31 12 9 10 51-40 45
11 Брентфорд 32 12 7 13 52-48 43
12 Кристал Пэлас 31 11 10 10 41-40 43
13 Эвертон 32 8 14 10 34-38 38
14 Манчестер Юнайтед 32 10 8 14 38-45 38
15 Тоттенхэм Хотспур 32 11 4 17 60-49 37
16 Вулверхэмптон Уондерерс 32 10 5 17 47-61 35
17 Вест Хэм Юнайтед 32 9 8 15 36-54 35
18 Ипсвич 32 4 9 19 33-67 21
19 Лестер Сити 32 4 6 22 27-72 18
20 Саутгемптон 32 2 4 26 23-77 10

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Чемпионат Англии 2024/25   •   Англия, Ньюкасл-апон-Тайн   •   Регулярный чемпионат, мужчины
16 апреля 23:30   •   не начат
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Ньюкасл Юнайтед
(Ньюкасл-апон-Тайн)
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