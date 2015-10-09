"Реал" решил устроить проблемы Хусанову в "Ман Сити": на кону 200 миллионов

Мадридский "Реал" назвал приоритетную трансферную цель в случае ухода бразильского вингера Винисиуса Жуниора. Это не понравится узбекскому защитнику "Манчестер Сити" Абдукодиру Хусанову, передают Vesti.kz.

Винисиуса хотят "озолотить" в Саудовской Аравии

"Королевский клуб" по-прежнему не уверен, что сможет удержать бразильца, за котором ведут активную "охоту" саудовские клубы. По последним сообщениям, "Аль-Ахли" из Джидды (Саудовская Аравия) готов побить трансферный рекорд, чтобы заполучить Винисиуса. За него могут выложить 350 миллионов евро.

Особенные отношения Холанда с Хусановым

В связи с этим "сливочные" начали искать альтернативу звездному игроку в атаке. И нашли такого в английском "Манчестер Сити". По информации MadridUniversal , если 24-летний бразилец покинет команду, то приоритетной задачей станет подписание норвежского форварда Эрлинга Холанда

Как сообщалось ранее, уход норвежца может напрямую повлиять на новичка "горожан" Хусанова. Холанд играл одну из главных ролей в адаптации узбекского футболиста и помогал ему в коллективе на первых этапах.

Отметим, что Эрлинг является действующим рекордсменом английской премьер-лиги по забитым мячам за сезон. В своей дебютной кампании в АПЛ-2022/23 он 36 раз поразил ворота соперников, установив уникальное достижение.

Самые дорогие футболиста планеты решили сменить обстановку?

Помимо прочего, он вместе с Винисиусом делит звание самого дорогого футболиста в мире. Оба игрока оцениваются в 200 миллионов евро.

В текущем сезоне Холанд забил 30 мячей и отдал четыре результативные передачи в 40 матчах. Винисиус, в свою очередь, за 44 проведенных встречи оформил 19 голов и 14 ассистов.

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