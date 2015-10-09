"Реал" решил устроить проблемы Хусанову в "Ман Сити": на кону 200 миллионов

Мадридский "Реал" назвал приоритетную трансферную цель в случае ухода бразильского вингера Винисиуса Жуниора. Это не понравится узбекскому защитнику "Манчестер Сити" Абдукодиру Хусанову, передают Vesti.kz.
Винисиуса хотят "озолотить" в Саудовской Аравии
"Королевский клуб" по-прежнему не уверен, что сможет удержать бразильца, за котором ведут активную "охоту" саудовские клубы. По последним сообщениям, "Аль-Ахли" из Джидды (Саудовская Аравия) готов побить трансферный рекорд, чтобы заполучить Винисиуса. За него могут выложить 350 миллионов евро.
В связи с этим "сливочные" начали искать альтернативу звездному игроку в атаке. И нашли такого в английском "Манчестер Сити". По информации MadridUniversal, если 24-летний бразилец покинет команду, то приоритетной задачей станет подписание норвежского форварда Эрлинга Холанда.
Особенные отношения Холанда с Хусановым
Как сообщалось ранее, уход норвежца может напрямую повлиять на новичка "горожан" Хусанова. Холанд играл одну из главных ролей в адаптации узбекского футболиста и помогал ему в коллективе на первых этапах.
Отметим, что Эрлинг является действующим рекордсменом английской премьер-лиги по забитым мячам за сезон. В своей дебютной кампании в АПЛ-2022/23 он 36 раз поразил ворота соперников, установив уникальное достижение.
Самые дорогие футболиста планеты решили сменить обстановку?
Помимо прочего, он вместе с Винисиусом делит звание самого дорогого футболиста в мире. Оба игрока оцениваются в 200 миллионов евро.
В текущем сезоне Холанд забил 30 мячей и отдал четыре результативные передачи в 40 матчах. Винисиус, в свою очередь, за 44 проведенных встречи оформил 19 голов и 14 ассистов.
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